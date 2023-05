https://sputniknews.lat/20230512/amlo-responde-a-un-senador-republicano-no-permitiremos-que-se-insulte-al-pueblo-de-mexico-1139380709.html

AMLO responde a un senador republicano: "No permitiremos que se insulte al pueblo de México"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó los comentarios del senador republicano John Neely Kennedy, quien dijo que sin el apoyo de... 12.05.2023, Sputnik Mundo

El político hizo estos señalamientos durante la comparecencia de la directora de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, en el Senado de Estados Unidos."Así es como lo ve el pueblo estadounidense, cuyos hijos e hijas están muriendo. Nuestra economía es de 23 billones de dólares, la economía de México es de 1,3 billones de dólares. Nuestro país es 18 veces más grande, le compramos 400.000 millones de dólares al año a México. Sin la gente de Estados Unidos, México, figurativamente hablando, estaría comiendo alimento para gato de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio", sentenció.Ante ello, el mandatario mexicano respondió a los comentarios del legislador republicano.Posteriormente, López Obrador argumentó que las declaraciones de Kennedy son solo parte de una estrategia política rumbo a las elecciones de 2024.EEUU solo quiere sacar ventajaDurante su participación, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, indicó que lo mencionado por Kennedy, a quien calificó nuevamente como una persona ignorante, es una muestra de la visión estadounidense para los comicios del próximo año."Lo vamos a invitar para que vea qué es México, de dónde viene. Somos su principal socio y su más leal aliado. No se lo admitimos y le decimos: lo rechazamos y toda la estrategia que están haciendo es racista y falsa. Lo vamos a estar diciendo claramente porque si no se dice nada y nos quedamos callados, permitiríamos que pisoteen nuestro orgullo nacional (…) No lo vamos a permitir, el senador [Kennedy] es una persona non grata en México, además es mentiroso a los ojos de EEUU", sentenció.Sumado a ello, el canciller mexicano explicó que el 11 de mayo la Cámara de Representantes aprobó una nueva ley para asegurar la frontera, misma que, para ser aplicada, requiere el visto bueno del Senado estadounidense.En ella, se estipula finalizar la construcción del muro fronterizo entre México y EEUU, la declaración de los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas, la detención de personas menores de edad que migren a ese país y que la nación latinoamericana sea un tercer país seguro."Es para que digan 'ya ven, el problema en la frontera lo están creando los migrantes', con [señalamientos] de que ellos traen el fentanilo a EEUU", concluyó Ebrard.

