Blinken afirma que Washington dará a Kiev lo que necesite para una "contraofensiva"

Blinken afirma que Washington dará a Kiev lo que necesite para una "contraofensiva"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que la Administración Biden está lista para cumplir con los requisitos de Kiev para lanzar... 12.05.2023, Sputnik Mundo

Según el funcionario, Washington está dispuesto a cubrir las necesidades militares del país europeo y está decidido a garantizar que el suministro de misiles de largo alcance del Reino Unido "sume a lo que Ucrania necesita".En días recientes, la cadena estadounidense CNN informó que el Reino Unido entregó a Kiev misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow, con la condición de que el Ejército ucraniano no los utilice en contra de blancos dentro del territorio ruso. Desde diciembre pasado, el presidente estadounidense Joe Biden indicó que su país no enviará misiles de largo alcance a las Fuerzas Armadas de Ucrania para no escalar aún más las tensiones en Europa del Este. Por su parte, Moscú ha dejado claro que un envío de este tipo de armamento a Kiev sería interpretado como una amenaza directa a su seguridad nacional.El mismo día de las declaraciones de Blinken, el Ministerio de Defensa de Rusia desmintió las versiones sobre el éxito del supuesto avance de las tropas ucranianas en la zona de la operación militar especial. Además, aseguró que todo está "bajo control" y señaló que las tropas rusas siguen participando en combates en la parte occidental de Artiómovsk (llamada en Ucrania Bajmut) Marinka y Avdiivka.

