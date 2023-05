https://sputniknews.lat/20230512/de-que-forma-podria-perder-liderazgo-eeuu-si-no-paga-sus-deudas-1139343567.html

¿De qué forma podría perder liderazgo EEUU en el mundo si no paga sus deudas?

Ningún país capitalizará un posible incumplimiento de Estados Unidos e incluso, si cierta nación logra beneficiarse, será una victoria con consecuencias negativas, dijo a Sputnik Marc Ostwald, economista en jefe de ADM Investor Services International.Sugirió también que, en lo que se refiere al dólar estadounidense, "obviamente crearía muchas broncas en términos de sus curvas de tipos de interés".La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, reconoció en una reunión de líderes financieros del G7 en Nigata, Japón, que un posible incumplimiento de pago de la deuda de la nación norteamericana provocaría una "recesión global". "También se correría el riesgo de socavar el liderazgo económico global de Estados Unidos y plantear dudas sobre nuestra capacidad para defender nuestros intereses de seguridad nacional", agregó la funcionaria.Anteriormente, Yellen advirtió que su país podría quedarse sin opciones para pagar sus obligaciones de deuda el 1 de junio si los legisladores del Congreso no actúan y elevan el techo de deuda. Washington alcanzó el tope de endeudamiento en enero de este año y, desde entonces, ha estado aplicando "medidas extraordinarias" para evitar el incumplimiento de su deuda.EEUU podría aislarseCuando se le solicitó que explicara por qué un incumplimiento de Estados Unidos podría afectar negativamente el estado del dólar, Ostwald dijo que, con los pasivos mundiales denominados en dólares, "la gente comienza a pensar y a preguntarse: ¿realmente quiero pedir prestado en una moneda que es tan volátil?"Tocando un escenario de un posible incumplimiento que afecte la capacidad de Washington para atender su enorme déficit comercial, el experto estimó que "solo haría las cosas mucho más costosas y, por lo tanto, probablemente existiría una inflación más alta".El experto argumentó que ningún país se beneficiaría de un posible incumplimiento de Estados Unidos, y que si alguien capitaliza, "será en gran medida una victoria pírrica", es decir, con más daños para los triunfadores que para Estados Unidos."Una desdolarización muy acelerada"El estancamiento del techo de la deuda en Estados Unidos si podría facilitar el proceso de desdolarización en varias partes del planeta, afirmó a Sputnik Radhika Desai, profesora de la Universidad de Manitoba, directora del Grupo de Investigación de Economía Geopolítica y autora de Capitalism, Coronavirus and War: A Geopolitical Economy. Sobre la posibilidad de que el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, lleguen a un acuerdo político sobre elevar el techo de la deuda, la profesora afirmó que "en realidad, si pudieran llegar a un acuerdo, lo harían". Sin embargo, dijo, "el problema es que sienten la atracción de sus respectivas bases sociales" antes de las elecciones presidenciales de 2024."Es decir, sienten que si cualquiera de ellos se compromete, serán castigados electoralmente en los próximos comicios legislativos y presidenciales. Así que, incluso si personalmente quisieran, tienen las manos bastante atadas" para alcanzar un consenso, puntualizó Desai.Aún hay una posible solución Además de aumentar el techo de endeudamiento del país, existe una posibilidad arriesgada, pero viable, para Biden: invocar la decimocuarta enmienda de la Constitución. Esto le permitiría saltar al Congreso y evitar el incumplimiento de pago de las deudas del Gobierno federal. En ese apartado, se estable que "la validez de la deuda pública de Estados Unidos, autorizada por la ley, incluidas las deudas contraídas para el pago de pensiones y las recompensas por servicios prestados para reprimir la insurrección o la rebelión, no serán cuestionadas".Sin embargo, Yellen hizo énfasis en que la situación debe resolverse a la brevedad y evitar discusiones que solo aumenten el riesgo de caer en un impago. "No deberíamos llegar al punto en el que tengamos que considerar si el presidente puede seguir emitiendo deuda. Esto sería una crisis constitucional", comentó la secretaria del Tesoro a una emisora estadounidense.

