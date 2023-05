https://sputniknews.lat/20230512/el-arresto-de-imran-jan-las-causas-y-consecuencias-de-la-crisis-politica-en-pakistan--1139321879.html

El arresto de Imran Jan: las causas y consecuencias de la crisis política en Pakistán

El 9 de mayo, el ex primer ministro Imran Jan fue arrestado en la sala del Tribunal Superior de Islamabad en el marco del caso Al Qadir. Tras la detención de Jan en Pakistán estallaron violentas protestas donde al menos dos personas perdieron la vida. El 11 de mayo, el arresto del político fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo y se ordenó a las autoridades que lo liberaran de inmediato.Sputnik conversó con varios expertos para entender el verdadero motivo de la detención del político pakistaní.¿Сuál es el motivo de la detención de Jan?El líder opositor Imran Jan, que ejerció como primer ministro entre 2018 y 2022 fue detenido supuestamente por haber causado pérdidas de unos 240 millones de dólares al Estado en una trama relacionada con la fundación de una universidad. Pero la detención de Jan, de acuerdo con varios expertos, podría tener motivaciones políticas porque el actual primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, supuestamente busca desacreditar a su predecesor antes de las próximas elecciones.La detención de Jan "forma parte de un conflicto general" entre el ex primer ministro y "los actuales gobernantes que lo ven, apuntó el director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Seguridad de Pakistán, Abdullah Jan, como una amenaza para su política y su régimen". El experto señaló que Imran Jan también retó abiertamente al poderoso establecimiento militar de Pakistán, que le había apoyado para llegar al poder ya en 2018.Abdullah Jan fue secundado por Vladímir Sótnikov, de la Escuela Superior de Economía, con sede en Moscú, quien declaró a Sputnik que los factores internos de Pakistán desempeñaron un papel crucial en la detención de Jan.El analista ruso añadió que Jan "desafió a los círculos políticos tradicionales". Asimismo, sugirió que el ex primer ministro "quería alejarse de la dependencia de Estados Unidos" y centrarse en el desarrollo de las relaciones con Rusia, algo que no se le permitió hacer. A la pregunta de por qué se produjo la detención, el observador político, Dr. Rashid insistió en que el establecimiento del país quería transmitir un mensaje al Tribunal Supremo.Con este gesto transmiten un mensaje al presidente del Tribunal Supremo de Pakistán que después del 14 de mayo, desde el punto de vista de Dr. Rashid, probablemente tomaría medidas contra algunos altos cargos del Gobierno por desacato al tribunal. En el mismo tono se expresó el director del diario pakistaní, Hamza Azhar Salam, quien declaró a Sputnik que "es una historia muy interesante porque incluso antes de su destitución, Jan alegó que Estados Unidos estaba intentando apartarle del poder". ¿Cómo estalló la violencia?En las horas posteriores al arresto del líder opositor se registraron actos de violencia en la capital Islamabad y otras ciudades del país. En Islamabad, cientos de activistas del Movimiento por la Justicia de Pakistán (Pakistán Tehreek-e-Insaf, o PTI) bloquearon la principal autopista de Cachemira, lo que suspendió el tráfico a ambos lados de la carretera mientras que en Lahore, durante una manifestación en la zona de Cantonment, un gran número de manifestantes irrumpieron en la residencia del Comandante del Cuerpo y destrozaron la verja y los vidrios de las ventanas.En Karachi y Rawalpindi, los manifestantes se enfrentaron a la policía que, según los medios de comunicación, lanzó gases lacrimógenos para controlar a la multitud de gente. Los activistas gritaban consignas como "Liberad a Imran Jan" y "Cierren Pakistán".¿Cuáles son las consecuencias?En los enfrentamientos de 9 de mayo fallecieron al menos dos personas. Funcionarios del Gobierno expresaron que en Islamabad, cinco policías habían resultado heridos y 43 manifestantes detenidos, mientras que en Quetta seis policías resultaron heridos durante los disturbios.Algunos servicios de internet móvil siguen inaccesibles en todo Pakistán y las autoridades de telecomunicaciones del país declararon que suspendieron los servicios siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior. Además, restringieron el acceso a Twitter y otras plataformas en medio de la creciente violencia.Las escuelas permanecen cerradas, algunas autopistas fueron bloqueadas y hay poco tráfico circulando por las carreteras de las principales ciudades. Se espera que las protestas continúen en los próximos días.Comentando las protestas, el editor Hamza Azhar Salam enfatizó que se observa la "historia en pleno desarrollo". "Hoy es un gran día en la historia de Pakistán porque, por primera vez, hemos visto manifestantes civiles desarmados", concluyó.

