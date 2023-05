https://sputniknews.lat/20230512/encuesta-revela-que-castillo-ganaria-las-elecciones-otra-vez-por-que-no-se-habla-de-esto-en-peru-1139363715.html

Encuesta revela que Castillo ganaría las elecciones otra vez: ¿por qué no se habla de esto en Perú?

Encuesta revela que Castillo ganaría las elecciones otra vez: ¿por qué no se habla de esto en Perú?

El periodista peruano César Hildebrandt difundió una encuesta encargada a la consultora Ipsos por el medio 'Perú21'. El resultado es el mismo que el de las... 12.05.2023

Hildebrandt es uno de los periodistas más reconocidos de Perú, cuyo trabajo se destaca desde la década de 1970. Días atrás, en su pódcast informó que la encuestadora Ipsos realizó un sondeo para saber a quién votaría la población si se repitieran las elecciones de 2021, que finalmente dieron por ganador al ahora expresidente Pedro Castillo (2021-2022).La encuesta demostró que el resultado sería el mismo, pero el medio Perú21 decidió no publicarla."La directora de Perú21 [Cecilia Valenzuela] le encargó a su esposo, que es el director de Ipsos [Alfredo Torres], que hiciera una encuesta. De lo más interesante. La encuesta era: si hoy se repitieran las elecciones, ¿qué pasaría? Ipsos hizo la encuesta y salió así: primero, Pedro Castillo con 16%, segunda, Keiko Fujimori con 11%. Encuesta hecha hace 10 días", dijo el periodista en su podcast Hildebrandt en sus trece.En las elecciones de 2021, en primera vuelta, Castillo y Fujimori obtuvieron esos precisos resultados.Y desafió: "La primicia aquí es que la encuesta no se publicó, pero yo la publico".Crónica de una noticiaLa noticia del periodista de 74 años tuvo una repercusión limitada, porque casi ningún medio le dio seguimiento. Analistas consultados por Sputnik consideraron que ello pudo deberse a que Perú21 fue, hasta febrero pasado, propiedad del grupo El Comercio, dueño del 73% de los medios de comunicación del país.Ningún medio desmintió la información difundida por Hildebrandt.La supuesta autocensura de la encuesta "responde a una situación con la que los peruanos tenemos que vivir desde siempre: en el país no hay una ley de medios que regule lo que hace esta prensa. Ellos gozan de libertad para mentir, ocultar y desinformar", indicó a Sputnik la analista política y comunicadora Zaira Arias."Un proceso por difamación es la única manera en que el Código Penal sanciona a un periodista o medio de comunicación, que no se rectifica por haber dicho algo inexacto, incorrecto o falso. Son penas mínimas que se suspenden, todo es multa y listo. Por eso gozan de total impunidad ellos y los medios", denunció.Maraña mediática"El grupo El Comercio, de la familia Miró Quesada, concentra el 73% del mercado peruano de la información. En el puesto de periódicos de cada esquina del país, el 80% de los diarios pertenecen a este grupo", ilustró la analista.Por ello, "no podemos hablar de pluralidad de información cuando todo el mercado es cooptado por un solo grupo económico".Para la comunicadora, es fundamental una ley que cubra este hueco: "Creo que la información no puede ser considerada un negocio, no puede estar administrada".Al contrario, "la información es un derecho, que no puede estar sujeto a los vaivenes de la oferta y la demanda, sino que debe estar subordinado al bienestar nacional".La protesta latenteEl sociólogo y analista Martín Guerra resumió lo ocurrido desde el 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo fue encarcelado tras ordenar la disolución del Congreso y llamar a una Asamblea Constituyente.Recordó que varias regiones, como Puno (sur), siguen aún hoy movilizadas —aunque no se publicite— en reclamo de que Castillo vuelva a la Presidencia. Para Guerra, la encuesta de Perú21 refleja esta convicción. No obstante, observó que varias organizaciones que fueron aliadas de Castillo ahora piden que se realicen nuevas elecciones.El analista destacó que los resultados de la encuesta de Perú21 demuestran que las acciones del Gobierno de Dina Boluarte y del Congreso para desprestigiar la figura del expresidente, ahora preso en la cárcel de Barbadillo, no tuvieron el efecto que esperaban.Julio en las callesA partir de la destitución de Castillo, se iniciaron protestas en todo el país que costaron al menos 67 vidas de ciudadanos, quienes se enfrentaron a la Policía y a las Fuerzas Armadas, según organizaciones de Derechos Humanos.En abril pasado muchos bloqueos de carreteras cayeron y la mayoría de la población peruana retomó sus actividades habituales. ¿Esto se debe entender como un retroceso en el reclamo popular?Según Guerra, en julio próximo se reanudarán las protestas contra el Gobierno de Boluarte. Guerra comentó que el Gobierno y sus medios aliados acusan a los miles de campesinos que inundan la capital "de terroristas financiados por la minería artesanal. Pero no entienden las viejas prácticas comunales prehispánicas, de minka y ayni, donde la comunidad entera asume la lucha: unos trabajan y otros luchan. Luego intercambian. Es una costumbre milenaria y ancestral en el país".El sociólogo remarcó que las protestas se reanudarán en el mes patrio de Perú, ya que el 28 de julio es el Día de la Independencia.En esa fecha "se acostumbra que el presidente lea un discurso donde dice lo que se ha hecho en ese año de Gobierno. Ahí se prepara una gran manifestación que ya comenzó a organizarse", advirtió Guerra.

