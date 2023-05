https://sputniknews.lat/20230512/eurovision-2023-niega-a-zelenski-dar-un-discurso-en-la-final-del-certamen-1139362323.html

Eurovisión 2023 niega a Zelenski dar un discurso en la final del certamen

Eurovisión 2023 niega a Zelenski dar un discurso en la final del certamen

La Unión Europea de Radiodifusión (EBU) que organiza el Festival de la Canción de Eurovisión rechazó la solicitud del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski... 12.05.2023, Sputnik Mundo

Según la EBU, el Festival de la Canción de Eurovisión es un programa de entretenimiento internacional que tiene entre sus pilares un carácter no político, un principio que prohíbe la posibilidad de hacer declaraciones políticas o similares en el marco del concurso. "El Festival es un espectáculo internacional de entretenimiento que se rige por estrictas normas y principios establecidos desde su creación. Como parte de ellos, una de las piedras angulares del concurso es la naturaleza apolítica del evento", explicó. El Festival de la Canción de Eurovisión 2023 se está llevando a cabo en la ciudad inglesa de Liverpool del 9 al 13 de mayo. La EBU decidió no celebrar Eurovisión 2023 en el territorio de Ucrania –ganadora de Eurovisión 2022– y organizar el concurso en otro país por motivos de seguridad. Pese a negarle la oportunidad a Zelenski de dar un discurso, la EBU aclaró que la música, la cultura y la creatividad de Ucrania ocupan un lugar destacado en el desarrollo del certamen. "No menos de 11 artistas ucranianos, incluidos los ganadores del año pasado, Kalush Orchestra, actuarán o participarán en las semifinales o en la gran final", indicó.

