Fantasías de Josep Borrell: dice que China aprovechará la derrota de Rusia en Ucrania

'Jardinero' Borrell fantasiosoRealmente el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, es una persona de conocimientos y visión infinitos: 'sabe de todo'. Esta vez afirmó, en nombre de la UE, que "China sacará ventajas de la derrota de Rusia en Ucrania". Así dice el título del diario británico The Financial Times.Tras citar las palabras de advertencia del "jardinero europeo" sobre el "beneficio geopolítico" que obtendrá China en el caso de una derrota rusa en Ucrania, el diario indica que el Alto Representante del bloque comunitario afirma que Bruselas necesita "responder a las ambiciones globales de Pekín".China pone en jaque a la UEEl periódico chino Global Times ha advertido que el Occidente colectivo, liderado por EEUU, no está en posición de acusar a China por aumentar sus intercambios comerciales con Rusia, que ascendieron a 73.150 millones de dólares entre enero y abril de este año, en medio de las sanciones contra Moscú por su operación militar especial en Ucrania.En este sentido, The Wall Street Journal escribe que la gira europea del ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, pretende advertir a los líderes europeos contra la desvinculación entre la economía de China y de la UE, y busca separar al Viejo Continente de EEUU. Este martes Qin advirtió a su par alemana, Annalena Baerbock, que Pekín reaccionaría enérgicamente si Bruselas impone sanciones a las empresas chinas por su posible papel en la ayuda militar a Rusia en medio del conflicto de Ucrania.Reforma tributaria en Honduras enfrenta al Gobierno con los empresariosEl Parlamento hondureño trata un proyecto de Ley de Justicia Tributaria que busca eliminar exoneraciones fiscales que impiden al Estado recaudar unos 2400 millones de dólares al año. La oposición considera que la ley perjudicará la economía nacional porque elimina los incentivos a la inversión y que la reacción del Gobierno ha sido desmedida.El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anunció que investigará quién financió una protesta contra el proyecto de ley al sur del país, en la que consideró que hubo actos violentos.Colombia y Venezuela acuerdan mejorar la seguridad fronterizaLos ministros de Defensa de Venezuela y Colombia se reunieron en Caracas para establecer un acuerdo de cooperación en materia de seguridad, que incluye el intercambio de información a todos los niveles, con el objetivo de proteger la frontera colombo-venezolana de más de dos mil kilómetros de extensión.Al respecto, el politólogo venezolano Walter Ortiz, observa que "se reconoció, sobre todo, los avances acelerados que ha tenido la cooperación en el ámbito militar entre ambas naciones, y esto es un punto de aceleración que se realizó a partir de este encuentro ayer en Caracas".La UE busca regular el uso de la inteligencia artificialEl Parlamento Europeo acaba de aprobar este 11 de mayo, medidas para regular el uso de la inteligencia artificial [IA]. La iniciativa buscará que estas herramientas sean clasificadas según su nivel de riesgo percibido, de bajo a inaceptable, en términos de seguridad y de derechos fundamentales de las personas.Las comisiones de Mercado Interior y de Libertades Civiles dieron el primer paso para establecer una regulación de la IA, incluido el ChatGPT, que deberá cumplir con nuevos requisitos de transparencia, como aclarar que un determinado contenido fue generado a través de la IA o garantizar que no se producirá contenido ilegal.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

