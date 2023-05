https://sputniknews.lat/20230512/federacion-internacional-de-halterofilia-acepta-que-compitan-atletas-rusos-y-bielorrusos--1139399171.html

Federación Internacional de Halterofilia acepta que compitan atletas rusos y bielorrusos

Federación Internacional de Halterofilia acepta que compitan atletas rusos y bielorrusos

MOSCÚ (Sputnik) — El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en inglés) anunció 12 de mayo la decisión de permitir... 12.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-12T23:00+0000

2023-05-12T23:00+0000

2023-05-12T23:00+0000

internacional

⚽ deportes

coi

bielorrusia

ucrania

política

rusia

halterofilia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0c/1139398394_0:14:2962:1680_1920x0_80_0_0_8d5c7490b96a46316a758360ecbc2ede.jpg

"Después de la reunión en línea de hoy [12 de mayo] del Comité Ejecutivo, la IWF decidió aprobar y aplicar las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) para las federaciones internacionales y los organizadores de eventos deportivos sobre la participación de atletas con pasaporte ruso o bielorruso en competiciones internacionales", indica el comunicado. Los atletas serán admitidos en estado neutral. Las agencias independientes examinarán sobre la marcha a los posibles participantes en los torneos para determinar su enfoque sobre la operación militar especial rusa en Ucrania, de acuerdo con las recomendaciones del COI. El pasado 28 de marzo, el COI recomendó a las federaciones internacionales que permitieran que los atletas rusos y bielorrusos que no apoyan la operación militar especial rusa en Ucrania y no están vinculados al Ejército ni a las fuerzas de seguridad, tomaran parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral. Sin embargo, el COI sugirió no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones internacionales.

https://sputniknews.lat/20230329/rusia-envia-un-llamado-a-la-onu-y-al-coi-en-defensa-de-los-atletas-rusos-y-bielorrusos-1137477595.html

bielorrusia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, coi, bielorrusia, ucrania, política, rusia, halterofilia