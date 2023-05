https://sputniknews.lat/20230512/la-nueva-politica-migratoria-de-biden-genera-criticas-entre-republicanos-y-hasta-democratas-1139395601.html

La nueva política migratoria de Biden genera críticas entre republicanos y hasta demócratas

El fin del Título 42 y la aplicación del nuevo Título 8 ha generado diversas críticas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tanto de integrantes del... 12.05.2023, Sputnik Mundo

La política migratoria vuelve a ser el foco de los medios de comunicación del país norteamericano, que el próximo año celebra elecciones presidenciales en medio de cuestionamientos a la Administración Biden por el supuesto caos en la frontera sur a causa del fin del Título 42, una medida implementada por el Gobierno de Trump para expulsar migrantes de forma inmediata bajo el argumento de resguardar la salud pública en tiempos de COVID-19. En este contexto, tanto los republicanos como los demócratas esperan que el problema migratorio se agrave en la línea fronteriza con México, aun con el envío de tropas y con la entrada en vigor del Título 8, que es incluso más severo que el 42.El expresidente Donald Trump fue uno de los primeros políticos en afirmar que el cambio de política migratoria provocaría que "cientos de miles de personas" ingresen a Estados Unidos de forma irregular. Para medios estadounidenses como Politico, esto podría convertirse en un tema sensible para la campaña de Biden, quien aspira a un segundo periodo presidencial. El congresista demócrata Chuy García criticó la decisión del Gobierno de Biden y lamentó que la prioridad para su Administración sea atajar las críticas de los republicanos.Pese a ello, hay voces en el Partido Demócrata que consideran que el tema no será tan relevante ni costoso para la campaña de Biden, pues se trata de un problema heredado por los republicanos, como afirma la congresista Verónica Escobar, subdirectora de la campaña de reelección."De hecho, muchas de las críticas más ruidosas sobre lo que ocurre en la frontera han estado durante mucho tiempo en el Congreso y no han hecho nada por el asunto", declaró Veronica Escobar.El 11 de mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley de seguridad fronteriza, la cual contempla la reanudación de la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, así como la ampliación del rango de delitos que descalificarían a determinadas personas para pedir asilo.

