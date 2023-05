https://sputniknews.lat/20230512/me-da-verguenza-que-boric-no-exija-la-libertad-del-periodista-gonzalo-lira-detenido-en-ucrania-1139355169.html

"Me da vergüenza que Boric no exija la libertad del periodista Gonzalo Lira" detenido en Ucrania

Moscú hizo un llamado mundial a exigir la liberación inmediata del periodista chileno Gonzalo Lira, que fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania a... 12.05.2023, Sputnik Mundo

Acusado de supuestamente apoyar la operación militar rusa en Ucrania, así como de difundir noticias falsas sobre el conflicto y registrar los rostros de los militares ucranianos en video e insultarlos, Lira fue detenido el 5 de mayo pasado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano).Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia se hizo un llamado "a la comunidad periodística mundial para que levante la voz en defensa de su colega y exija su liberación inmediata". Lira, que ha estado comentando los sucesos que ocurren en Ucrania desde el comienzo de la crisis, se encontraba en la ciudad de Járkov y "aún se desconoce su destino", expresó la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova.Desde el Colegio de Periodistas de Chile declararon sentirse preocupados por la situación de Gonzalo Lira, quien ya había sido víctima de otra detención por parte del SBU, el 15 de abril de 2022, tras la cual el comunicador estuvo varios días desaparecido.Lira es un cineasta y periodista de nacionalidad chilena, nacido en Estados Unidos, y que ha vivido en diferentes países, el último de ellos, Ucrania, donde reside desde hace años en la ciudad de Járkov.En sus contenidos como bloguero, Lira ha criticado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al Gobierno de Joe Biden (EEUU) y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.Gutiérrez explicó que la detención de Lira es un atropello que debe traer consigo el repudio de todos los Estados, puesto que es un atentado a la libertad de expresión."Habíamos escuchado en alguna oportunidad a Joe Biden pidiendo por la libertad de los periodistas que estaban presos en el mundo", señaló el abogado.Sin embargo, el presidente de EEUU "no se estaba refiriendo a Lira, se estaba refiriendo a todos aquellos periodistas que, en definitiva, funcionan como agentes o espías del imperio norteamericano y no como fuente real y fidedigna de información", acusó Gutiérrez."Una vergüenza"Gutiérrez aseguró sentirse avergonzado ante la nula reacción de las autoridades chilenas por la detención del periodista en Ucrania.Este 11 de septiembre Chile conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado en contra del socialista Salvador Allende (1970-1973). En el país se instaló entonces una brutal dictadura militar que trajo consigo detenciones, torturas y desapariciones, pero también censura y persecución en contra de periodistas que informaron de la brutalidad del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).Según Zajárova, no se puede permitir que "se repita tan literalmente en la actualidad en Ucrania" la historia de la desaparición forzada de miles de chilenos, incluidos periodistas, precisamente en el año del 50 aniversario del golpe de Estado de Pinochet."En este sentido, contamos con la solidaridad de las autoridades chilenas, quienes se consideran entre los herederos espirituales de Salvador Allende", agregó la vocera rusa."Lamentablemente, se ha privilegiado la supuesta 'amistad' que tiene Boric con Zelenski y eso en realidad me parece que da cuenta de que no hay verdadero convencimiento en el respeto irrestricto a los derechos humanos", finalizó Gutiérrez.

ucrania

járkov

eeuu

chile

