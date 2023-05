https://sputniknews.lat/20230512/oficina-de-la-otan-en-japon-un-nuevo-foco-de-tension-en-asia-1139340086.html

Oficina de la OTAN en Japón: ¿un nuevo foco de tensión en Asia?

Oficina de la OTAN en Japón: ¿un nuevo foco de tensión en Asia?

Tokio está considerando la posibilidad de abrir una oficina de la OTAN en Japón, confirmó el canciller japonés, Yoshimasa Hayashi. El acercamiento de Tokio a... 12.05.2023, Sputnik Mundo

Sputnik conversó con varios expertos para averiguar si la posibilidad de que la OTAN abra una oficina en Japón significa que la Alianza pretende ampliar su presencia en Asia en forma de una OTAN global.La probable adhesión de Japón a AUKUSLa apertura de una oficina de la OTAN en Japón no significa en absoluto que el país vaya a ingresar en la Alianza, opina Vladímir Evséyev, jefe del Departamento de Integración Euroasiática y Desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).El experto señaló que el Gobierno japonés proporcionará 5.500 millones de dólares en ayuda a Ucrania, lo que puede considerarse un avance para que el país se una a AUKUS y una confirmación de las intenciones de Tokio de estrechar su relación con la OTAN.Sin embargo, como aclaró el analista, la OTAN no se ampliará oficialmente a expensas de Japón. Las opiniones de otros miembros de la Alianza, por ejemplo, de Hungría, no siempre coinciden con la postura estadounidense. Y hoy en día, Francia también está buscando un grado de autonomía con respecto a EEUU. El 9 de abril, el presidente francés Emmanuel Macron señaló que Europa necesita limitar su dependencia de EEUU.El experto cree que en cualquier caso el bloque pretende convertirse en Asia en el equivalente de la OTAN, con la que la Alianza militar occidental cooperará estrechamente. Sobre todo porque el potencial de Japón, tanto tecnológico como militar, supera al de muchos países europeos. La creación de la llamada "OTAN del Lejano Oriente"La apertura de una oficina de la Alianza militar occidental en Japón, destacó el profesor asociado de la Escuela Superior de Economía en Rusia Andréi Fesiún, es un claro indicio de que los planes estadounidenses de crear la llamada "OTAN del Lejano Oriente" ya se están poniendo en práctica.El experto mencionó que el presidente de la República de Corea ya ha visitado Japón, y hay planes para que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, visite pronto Corea del Sur, así como su inminente reunión en la cumbre del G7 en Hiroshima. Sin embargo, el profesor subrayó que durante muchos años las relaciones entre Tokio y Seúl no pudieron escapar a las acusaciones mutuas en diversas ocasiones históricas.

