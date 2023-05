https://sputniknews.lat/20230512/presidenciales-en-turquia-como-se-celebran-y-quienes-son-los-principales-candidatos-1139376223.html

Presidenciales en Turquía: cómo se celebran y quiénes son los principales candidatos

Se avecina el desenlace de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía. El 14 de mayo, el actual mandatario, Recep Tayyip Erdogan, competirá por...

Sputnik te explica cómo transcurre el proceso electoral en el país otomano, así como las biografías de los principales aspirantes para el máximo cargo en Turquía.El proceso de elecciones en TurquíaLas elecciones presidenciales y parlamentarias coinciden en Turquía. El presidente se elige para un mandato de cinco años mediante voto secreto en unas elecciones generales directas.Tienen derecho a votar los ciudadanos turcos mayores de 18 años inscritos en el censo electoral. No pueden votar los soldados y oficiales en activo, los cadetes militares ni los presos y condenados.Si nadie de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se celebra una segunda vuelta dos semanas después. En esta ronda participan los dos que obtuvieron el mayor porcentaje de votos en la primera vuelta. Si uno de los candidatos se retira de la segunda vuelta, le sustituye el siguiente más votado. En el caso de haya un candidato único, la votación adopta la forma de referendo. Un candidato se considerará elegido si recibe el apoyo de la mayoría de los votantes. Si no hay mayoría se celebra una segunda votación al cabo de 45 días.¿Quién puede ser presidente?Los criterios para ser candidato presidencial son los siguientes:Los partidos políticos que hayan obtenido al menos el 5% de los votos en las últimas elecciones parlamentarias y las alianzas políticas tienen derecho a designar candidatos. Un partido o grupo político solo puede presentar un candidato presidencial. Para que los candidatos independientes puedan participar es imprescindible recoger firmas de al menos 100.000 votantes.¿Cuántas veces se puede ser presidente?Un mismo candidato no puede presentarse simultáneamente a las elecciones presidenciales y parlamentarias.Cabe destacar que la misma persona no puede ocupar el puesto de presidente más de dos veces seguidas. No obstante, si el Parlamento decide celebrar elecciones antes del final de un segundo mandato presidencial, el titular puede postularse de nuevo.En 2023, Erdogan se presentó por tercera vez a la presidencia. El Ministerio de Justicia del país consideró legítima la candidatura. Esto se debe a que, tras las enmiendas constitucionales que establecieron un nuevo sistema presidencialista en 2017, Erdogan solo participó una vez en las elecciones, por lo que podía volver a la carrera presidencial en 2023.Protagonistas de estas eleccionesEl 6 de marzo la opositora Alianza Popular (AP), que incluye a seis partidos turcos, designó a Kilicdaroglu como candidato único a las elecciones presidenciales. Poco después, a finales del mes de marzo, Erdogan hizo su jugada al postularse oficialmente como candidato.He aquí los perfiles de los políticos que luchan por la victoria presidencial:Erdogan, a la cabeza de Turquía en los últimos 20 añosEl político turco Recep Tayyip Erdogan nació el 26 de febrero de 1954 en Estambul, Turquía. En 1981, Erdogan se licenció en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Mármara. Fue elegido alcalde de Estambul en marzo de 1994. En 1998, fue sentenciado por recitar públicamente poesía islamista en uno de los mítines de sus partidarios y se vio obligado a dimitir como alcalde. Un tribunal condenó al político a 10 meses de prisión, pero fue puesto en libertad cuatro meses después.En 2001, el futuro líder de Turquía creó el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) y fue elegido su presidente. En noviembre de 2002, el partido obtuvo la mayoría de escaños en el Parlamento, lo que le permitió formar Gobierno.Durante su mandato de primer ministro (marzo de 2003 — julio de 2007), llevó a cabo la reforma monetaria (2004-2005), estabilizó la economía nacional, redujo la inflación. Respecto al ámbito internacional, tomó medidas para normalizar los contactos con Grecia e Irán.En 2014, Erdogan participó en las primeras elecciones presidenciales directas de Turquía desde 1923. Ganó en primera vuelta de las elecciones con el 52% de los votos.En los años 2015 y 2016, Erdogan inició la intervención a gran escala de Turquía en el conflicto armado de Siria e Irak que se ha asociado a complicaciones en las relaciones ruso-turcas. La situación de seguridad de Turquía se ha visto agravada por la operación antiterrorista del Gobierno contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán desde julio de 2015.Tras haber llevado a cabo las reformas de la Constitución, en 2018 fue reelegido presidente en las elecciones con el 52,5% de los votos.Los expertos señalan que el puesto de Turquía en la escena mundial cambió drásticamente durante los 20 años de Erdogan en el poder. En los primeros años presionó para que se avanzara pronto hacia la adhesión a la UE. La falta de entusiasmo por la parte europea, cada vez más evidente a medida que se aplicaban reformas proeuropeas, llevó a plantearse objetivos diferentes.Actualmente, Turquía es una potencia clave de Asia Occidental en la encrucijada de Eurasia y el Mediterráneo. Cabe destacar el papel que desempeña Turquía como mediador en la crisis ucraniana. Entre sus logros más importantes se encuentra el pacto alimentario firmado por la ONU, Rusia y Ucrania en Estambul en julio de 2022.Al mismo tiempo, opta por el desarrollo con la cooperación con Rusia. El New York Times, en su amplio estudio sobre el comercio exterior ruso señaló que el comercio entre Moscú y Ankara ha aumentado, hasta octubre de 2022, un 198% desde el inicio de operación militar especial en Ucrania.Kilicdaroglu, el único de la alianza opositoraEl político turco Kemal Kilicdaroglu nació el 17 de diciembre de 1948 en Nazimiye, provincia de Tunceli, Turquía. Se licenció en la Academia de Ciencias Económicas y Comerciales de Ankara en 1971, y posteriormente estudió en Francia durante un año.En 1971 ingresó como funcionario en el Ministerio de Hacienda y trabajó en contabilidad. En 1983 fue nombrado funcionario del Servicio de Ingresos Públicos. En 1991 fue nombrado director general de la Caja de la Seguridad Social para Artesanos y Pequeños Empresarios. Desde entonces, en los años 90 ocupaba varios puestos en el Servicio de Ingresos Públicos hasta que en enero de 1999 se jubiló voluntariamente.En los años 2000, presidió una comisión especializada en la lucha contra la economía sumergida, impartió clases en la Universidad Hacettepe y fue miembro en funciones del Consejo de Administración del banco turco Türkiye Is Bankası.En 2009, se presentó como candidato a la Alcaldía de Estambul por el Partido Republicano del Pueblo y quedó en segundo lugar con el 37% de los votos.Según la hoja de ruta de la Alianza Popular, si gana Kilicdaroglu los líderes de los cinco partidos de la oposición de Turquía, así como los alcaldes de Estambul y Ankara, pasarán a ser vicepresidentes. De ahí que esté prevista una transición a una forma de Gobierno parlamentaria reforzada, volverá el cargo de primer ministro, abolido en un referendo en 2017. El presidente durará siete años en el cargo, no pertenecerá a ningún partido, el Parlamento tendrá más poderes y se reformará el aparato estatal.En cuanto a la economía, las promesas preelectorales son bajar la inflación, devolver la estabilidad a la lira turca y reducir el gasto público. Entre las reformas sociales, que son parte de la lucha contra la pobreza, se ofrecerá almuerzo gratuito a los estudiantes en las escuelas, se resolverán los problemas de alojamiento de los estudiantes y se reducirán los precios de la carne, la leche y el queso.Con respecto a la política exterior, Kemal Kilicdaroglu prometió enviar a millones de refugiados sirios a sus hogares y restablecer las relaciones con el presidente sirio Bashar Assad.En el ámbito militar, el líder opositor desaprueba la compra por Turquía de los sistemas de defensa antiaérea rusos S-400, además opta por el establecimiento de una relación con Estados Unidos basada en confianza mutua con el fin de que el país vuelva a participar en el programa de aviones de combate F-35. Sin embargo, subrayó que Rusia es un vecino importante y un "socio en caso de necesidad", pero existen desacuerdos entre Ankara y Moscú en algunos temas.No obstante, Kilicdaroglu afirmó que la oposición no apoya la operación militar especial de Rusia porque está a favor de la integridad territorial de Ucrania y cree que debe alcanzarse un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

