Sánchez sella su acuerdo con Biden y confirma la llegada de migrantes de EEUU a España

Biden agradeció la disposición del Gobierno español a la estrategia atlantista de apoyar en Ucrania, así como la adopción del acuerdo de migración para... 12.05.2023, Sputnik Mundo

A priori, parte del interés de la Administración Biden en Sánchez consistía en obtener un conocimiento de primera mano de las claves de la política exterior española actual, luego de obrarse entre ambos países una clara sintonía que puede remontarse a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Madrid en 2022, cuando el mandatario estadounidense logró el consenso europeo en torno a las líneas de actuación en el conflicto en Ucrania."No puedo agradecerle lo suficiente el importante apoyo que ha dado a Ucrania", dijo Biden durante la breve conversación que antecedió a la reunión, ya a puerta cerrada en el despacho oval de la Casa Blanca. En la rueda de prensa subsiguiente, Pedro Sánchez destacó la hospitalidad de su anfitrión, del que afirmó ser "un ejemplo en la defensa de los valores democráticos". Según el presidente del Gobierno español, Biden y él comparten una misma visión derivada del conflicto en el este de Europa: "Devolver al mundo un orden internacional basado en reglas y de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas". En la víspera de su reunión con Joe Biden, el jefe del Ejecutivo español entregó la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la expresidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, y sostuvo un encuentro con el Consejo Editorial del diario The Washington Post con motivo de la próxima Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, presumiblemente para recabar apoyos mediáticos tras su interlocución con Biden y antes con otros actores internacionales importantes, como Xi Jinping, presidente de China, y Lula da Silva, de Brasil. Agenda variadaLos temas en la mesa trataron asimismo de la futura implicación de Washington en la limpieza de los terrenos contaminados en Palomares (provincia de Almería) a consecuencia de la colisión en 1966 de dos bombarderos estadounidenses que portaban armamento termonuclear. Al respecto, Sánchez apuntó la existencia de avances en la materia. "Hay voluntad para resolver el problema, los equipos técnicos han quedado ya convocados para hacer este trabajo", dijo."Hemos hablado de la revolución digital, el presidente Biden está alineado con los objetivos climáticos y la economía renovable. Hablamos también del impacto del desarrollo de la inteligencia artificial en la democracia", añadió Sánchez, quien confirmó también la ampliación de la base naval estadounidense en Rota en el marco de los acuerdos bilaterales en materia de defensa. En lo que toca a la incipiente agencia espacial española, Sánchez anunció la incorporación de España al programa internacional Artemis de vuelos espaciales tripulados que lidera la NASA.Latinoamérica y el acuerdo migratorioSánchez trasladó a su homólogo estadounidense su vocación de potenciar la relación de España con Latinoamérica en el marco de la Unión Europea, dado que el país asumirá la presidencia semestral rotatoria del Consejo de Europa en julio. "A tal fin le he trasladado [a Biden] nuestros objetivos para la presidencia europea y la intención de organizar una cumbre CELAC-UE", afirmó Sánchez.En los días previos a la visita, España suscribió un principio de un acuerdo con Washington en materia de migración, por el que el país europeo podría recibir hasta 6.000 migrantes irregulares al año que, presumiblemente, de otro modo intentarían entrar en Estados Unidos de manera ilegal. Si bien Sánchez confirmó la perspectiva de ejecución del acuerdo, no se atrevió a ponerle cifras."Coincidimos en fomentar incentivos positivos para la migración regular, aprovechar los dispositivos circulares con Centroamérica y Sudamérica, y en crear un programa de captación de talento altamente cualificado –explicó–, pero aún no podemos establecer el número de los que llegarán a través de este sistema, aunque los ministros de Seguridad Social y Migraciones ya están trabajando en esta cuestión. Es una respuesta innovadora"."El acuerdo –prosiguió– incluye programas de reasentamiento para personas con estatus refugiado en función del mercado laboral, todo vinculado a nuestro mercado de trabajo". Aceitunas y campaña electoralEl presidente del Gobierno, que ha asegurado haber visto a Biden "en forma, con ganas y fuerza", confirmó haber tratado con su contraparte la cuestión arancelaria que afecta a las exportaciones a Estados Unidos de aceitunas negras españolas, tema “que se arrastra” desde la Administración Trump y “es un elemento de fricción”. "Pero tengo que decir que he encontrado receptividad sobre esta cuestión, que también está en manos de la Organización Mundial del Comercio", señaló.La visita ha coincidido con el comienzo en España de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas, protagonizado mediáticamente por la inclusión en las listas de 44 candidatos de la formación vasca Bildu con un pasado delictivo de pertenencia a la organización terrorista ETA, tras saldar sus cuentas con la justicia. A preguntas de los corresponsales y enviados especiales destacados, Pedro Sánchez afirmó que lo mejor que pueden hacer es trasladar un mensaje de “reparación y arrepentimiento, lo único a lo que ahora pueden contribuir”."Hay cosas legales, pero no decentes y que merecen el mayor de los reproches. Esta es una de ellas. Nuestra posición sobre el terrorismo es inequívoca", agregó.

