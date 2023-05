https://sputniknews.lat/20230512/suspension-de-elecciones-provinciales-agrava-tension-entre-la-corte-y-el-gobierno-en-argentina-1139345831.html

Suspensión de elecciones provinciales agrava tensión entre la Corte y el Gobierno en Argentina

Suspensión de elecciones provinciales agrava tensión entre la Corte y el Gobierno en Argentina

El fallo del máximo tribunal que frena el proceso electoral en dos provincias gobernadas por el Frente de Todos motivó la respuesta en cadena nacional del... 12.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-12T04:30+0000

2023-05-12T04:30+0000

2023-05-12T04:34+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

sergio uñac

tucumán

san juan

política

gobierno de argentina

argentina

corte suprema de argentina

elecciones generales en argentina (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0b/1139347932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56b9d0395350a4c856fc840b5f368a21.png

La abierta confrontación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el Gobierno de Alberto Fernández sumó un nuevo capítulo en medio del pedido de juicio político a los magistrados que impulsa el presidente en el Congreso.Cinco provincias tenían previsto ir a las urnas el 14 de mayo para elegir a sus próximos gobernadores, pero el máximo tribunal judicial suspendió el 9 de mayo la elección en dos de ellas, Tucumán (norte) y San Juan (oeste), haciendo lugar a medidas cautelares presentadas por la oposición en ambos distritos.El fallo de la Corte fue criticado por el presidente Fernández, quien convocó a una cadena nacional para mostrar su preocupación al respecto.Con la lupa puesta sobre la constitucionalidad de las candidaturas de los actuales gobernadores Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Uñac (San Juan) para integrar la fórmula del ejecutivo de cara a la votación, el tribunal pidió informes que deberán ser respondidos en un plazo de cinco días, transcurridos los cuales los supremos deberán expedirse definitivamente.En el caso de San Juan, el artículo N°175 de su Carta Magna establece que "el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces".Uñac, que acumula dos mandatos seguidos (2015-2019 y 2019-2023), fue vicegobernador entre 2011 y 2015. La pregunta es: ¿cuenta aquella primera experiencia como vice en esta interpretación? Si la respuesta es afirmativa, entonces el sanjuanino ya habría cumplido tres períodos consecutivos y estaría invalidado.En Tucumán el caso es análogo: la Constitución local establece que "el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo". Manzur, que también gobierna desde 2015, ahora se candidatea a vice. Al igual que Uñac, el mandatario fue vicegobernador antes de asumir la conducción provincial, entre 2007 y 2015. En este caso se trataría de un quinto período consecutivo como miembro de la fórmula gobernante.Con el voto de tres de los cuatro magistrados, la Corte suspendió los comicios, considerando "la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos", contemplando el principio de "renovación de las autoridades".Fallos judiciales, reacciones partidariasDesde la oposición el fallo de la Corte fue celebrado. Incluso, Patricia Bullrich —exministra de Seguridad y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio— lo tomó como un logro propio. Antes, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) había tildado de "feudos" a las provincias históricamente gobernadas por el peronismo."Acá hay una persona que quiere quedarse en el poder a cualquier costo: no le interesa respetar la Constitución. Sergio Uñac no puede forzar la democracia. La única forma de que no se deteriore el sistema es que el gobernador renuncie a su candidatura", indica a Sputnik Marcelo Arancibia, diputado nacional y candidato a gobernador de San Juan de Juntos por el Cambio.El opositor, que celebra el fallo, considera que la candidatura del actual gobernador presentaba diversas irregularidades: "Esta era una elección de dudosa constitucionalidad, por eso pedimos la suspensión hasta que la Corte se expida", sostiene.¿Aspiraciones feudales o voluntad popular?Por fuera del inevitable ruido político generado, el debate también alcanza a los expertos en la materia. Consultado por Sputnik, el abogado constitucionalista Félix Lonigro afirma que "la Corte no debió haber intervenido porque la interpretación de normas locales son resorte de cada una de las provincias. El tribunal incurrió en una interpretación equivocada de pensar que se podría estar violando la Constitución Nacional".De este argumento se toman los dirigentes del Frente de Todos críticos del fallo. "Este es un tema netamente de derecho público provincial, no de la Corte. Ningún artículo de la Constitución dice que esto sea una competencia originaria del tribunal", explica a Sputnik María Inés Pilatti de Vergara, abogada y senadora nacional del Frente de Todos que integra el Consejo de la Magistratura, organismo dedicado a elegir a los jueces.Independientemente de la resolución definitiva que adopte la CSJN, los opositores estiman que era imprescindible elevar el caso al tribunal, dadas las sospechas que tienen en torno a la posible parcialidad de la justicia provincial.En el caso de San Juan, Arancibia afirma que "Uñac sabe que la Justicia es incapaz de pararlo porque está absolutamente alineada con el poder político".El candidato opositor analiza el problema de fondo que, desde su punto de vista, emerge en esta polémica: "Las reelecciones son una enfermedad de quien está en el poder que no se quiere ir. Nosotros queremos eliminarlas de plano: el hecho de que haya aspiraciones feudales no puede ser avalado nunca", recalca.La respuesta no tarda en llegar. La senadora oficialista Pilatti de Vergara exclama que "denostar la voluntad popular de las provincias es grave. Si un gobierno está firme hace años es porque la gente lo vota y, si lo vota, es porque da respuestas a sus demandas".Hilado finoAl tratarse de un problema de interpretación de la norma, ni siquiera los propios investigadores especializados pueden responder tajantemente a la pregunta por la validez de la candidatura. "Acá el problema es qué se interpreta por renovación periódica. Yo creo que se cumple cuando el pueblo vota para renovar los cargos. Ahí no me parece que haya una afectación al sistema republicano", argumenta Lonigro.Para justificar su intervención, la Corte tiene tres antecedentes concretos bajo los cuales ampararse. El primero fue en octubre del 2013 en la provincia de Santiago del Estero (norte), cuando el máximo tribunal suspendió los comicios en los que el gobernador Gerardo Zamora buscaba su tercer mandato consecutivo.La CSJN inhabilitó al mandatario provincial a pesar de que la propia Corte santiagueña había avalado su postulación. El fallo se dio a conocer cinco días antes de los comicios, al igual que el dictado esta semana respecto a las elecciones en San Juan y Tucumán.En 2019, la Corte invalidó las candidaturas de Alberto Weretilneck y Sergio Casas para gobernadores de las provincias de Río Negro (sur) y La Rioja (oeste), respectivamente. Ambos habían llegado al poder como vicegobernadores en 2011 y fueron electos en 2015 para conducir sus respectivas provincias. El tribunal interpretó en estos casos que las constituciones riojana y rionegrina no contemplan un tercer mandato al hilo, aun alternando el cargo de gobernador con el de vice.En estos antecedentes se basa la esperanza opositora de que la Corte inhabilite a Uñac y a Manzur.De la batalla a la guerraLa confrontación entre oficialismo y oposición no se circunscribe a las dos provincias en cuestión. De fondo aparece el arduo conflicto entre el Gobierno nacional y el máximo tribunal, encarnizado en el pedido de juicio político a sus integrantes por mal desempeño, impulsado por el Frente de Todos en el Congreso."Lo de las elecciones es una avanzada de la oposición que es capaz de cualquier cosa con tal de que el peronismo no vuelva a ganar una elección. Esto está coordinado entre la oposición y la Corte Suprema. No lo ve aquel que no quiere verlo", denuncia Pilatti de Vergara.Al otro lado del río, la oposición considera que el oficialismo intenta nacionalizar el fallo respecto a las elecciones provinciales para sacar provecho. "El Gobierno quiere usar esto para victimizarse. El presidente [Alberto Fernández] solo quiere confrontar con la Corte: sus argumentos no tienen nada que ver con la Constitución de San Juan. Hay otros intereses que no son los de la provincia", sostiene Arancibia.Entre una y otra postura, las autoridades de Tucumán decidieron acatar el fallo y suspendieron las elecciones para todos los cargos, mientras que la provincia de San Juan, en cambio, suspendió la votación para elegir gobernador, pero mantuvo la cita para definir autoridades legislativas y municipales y habrá elecciones el domingo.

https://sputniknews.lat/20230510/la-corte-suprema-argentina-frena-reeleccion-de-dos-gobernadores-1139291755.html

https://sputniknews.lat/20230508/oficialismos-en-argentina-ganan-elecciones-provinciales-en-la-rioja-jujuy-y-misiones-1139203929.html

https://sputniknews.lat/20230510/corte-suspendio-elecciones-provinciales-el-fallo-es-respuesta-al-juicio-politico-en-su-contra-1139304643.html

tucumán

san juan

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

💬 opinión y análisis, sergio uñac, tucumán, san juan, política, gobierno de argentina, argentina, corte suprema de argentina, elecciones generales en argentina (2023)