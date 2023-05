https://sputniknews.lat/20230513/asi-viven-los-comerciantes-la-inflacion-record-en-argentina-el-sueldo-rinde-menos-1139410422.html

Así viven los comerciantes la inflación récord en Argentina: "El sueldo rinde menos"

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la inflación en Argentina aumentó por quinto mes consecutivo. En alza del 8,4% para el mes de abril de 2023 superó el 7,7% registrado en el mes previo. Así el acumulado para lo que va del año llegó al 32%.La inflación acumulada superó los registros de 1991, año en que la economía argentina se encontraba aún sumida en la escalada inflacionaria que se originó durante la administración de Raúl Alfonsín (1983-1989), cuando alcanzó su pico histórico de 3.079% en 1989.La tendencia alcista ya había superado el récord del 100% de variación interanual de los precios en marzo, tras los incrementos del 4,9% en noviembre de 2022, el 5,1% en diciembre de 2022, un 6% en enero, 6,6% en febrero y 7,7% en marzo.El alza inflacionaria ha impactado de forma notable el consumo, ante la constante variación de precios, además de afectar a los sectores económicamente más vulnerables de la economía argentina, reflejado en un aumento de la pobreza, que alcanza a más del 39% de la población y el deterioro en las condiciones de trabajo de los argentinos."El consumo bajó bastante (...) la cebolla, que en un momento dado valía 800 pesos el kilo [1,70 dólares], ahora vale 100 pesos [0,20 centavos de dólar]. Con esa cantidad no compras ni una medialuna", lamentó el dueño una verdulería del barrio porteño de Palermo."Otros alimentos, como los fideos o el aceite, suben y no bajan. Esto es oferta y demanda, si hay poca mercadería vale más y si hay mucha, vale mucho menos. Pero nosotros trabajamos en un rubro de alimentos perecederos, así que la inflación toma la fruta y la verdura muy mal", explicó.Gustavo, dueño de una ferretería en la localidad de Cañuelas, a 55 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, advierte que "la verdad es que cada vez se siente más complicado. Los clientes se quejan, pero es como que se acostumbran, como nos pasa a todos. El problema es que cada mes que pasa el sueldo rinde menos"."La estrategia de todo comerciante creo que siempre es brindar la mejor atención. Al margen de eso tuvimos que resignar parte de la ganancia para no asustar tanto al cliente", indicó.En cuanto a la relación con los distribuidores "sigue siendo como siempre cordial, estamos todos en la misma, a ellos les vienen aumentos desde las fábricas", acusó el comerciante.

