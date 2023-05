https://sputniknews.lat/20230513/ecuador-guillermo-lasso-al-borde-de-la-destitucion-1139421077.html

Ecuador: Guillermo Lasso al borde de la destitución

Tras el posicionamiento favorable por parte de la Asamblea Nacional de avanzar en un juicio político contra el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso

Las próximas semanas serán claves para definir el futuro político de Ecuador. Una eventual destitución del presidente Guillermo Lasso mantiene en vilo al país y provoca divisiones en la interna de los partidos políticos. En este sentido, luego que el pleno de la Asamblea Nacional se posicionara a favor de avanzar con el juicio político contra el presidente, pronto se definirá la continuidad de Lasso al frente del ejecutivo ecuatoriano. Estamos frente a un "presidente caído", dijo León.Sobre ello, "Lasso tiene una muy baja popularidad que ronda el 10% y las empresas encuestadoras incluso creen que puede estar bastante más bajo que eso", añadió. Por lo tanto, "la mayoría de la población considera que debe irse y que el juicio político es un buen mecanismo para hacer justicia con el pueblo". Por estos motivos, "podríamos considerar que el presidente no tiene mucho porvenir". Sin embargo, "todavía hay mucha incertidumbre sobre el resultado en la Asamblea Nacional".En este marco, "el bloque mayoritario correspondiente a la Revolución Ciudadana se ha mantenido intacto, con 47 asambleístas que no han tenido ningún desliz hasta aquí, máxime si este frente político es el grupo que ha propuesto el juicio político contra Lasso", dijo. Por su parte, "el movimiento Pachakutik se ha dividido, con una mitad todavía en duda y otros en defensa del presidente". De todas maneras, "si fuera por el pueblo, el presidente hace tiempo se habría ido", concluyó la socióloga ecuatoriana.Se complica la situación en la frontera entre México y EEUULa frontera se ve "desbordada por la cantidad de migrantes", señaló a Sputnik la analista mexicana Argentina Mendoza.A pocas horas de que concluya la política estadounidense de expulsión de migrantes conocida como Título 42, el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano suspendió temporalmente 33 estancias provisionales con capacidad para alojar a 1.306 personas migrantes. Luego de lo que ocurrió en Chihuahua "esta situación se venía venir ". El incidente ha obligado a "replantear el esquema de trabajo y las condiciones de los centros donde residen los migrantes en la frontera", expresó.En este marco, "lo más significativo ha sido que los organismos de Derechos Humanos realizaran un trabajo para observar y hacer énfasis en que se de cumplimiento a condiciones humanitarias durante la estancia y permanencia de los migrantes en el país", sostuvo Mendoza. Ello es importante, "debido a que no hay manera de que los flujos migratorios puedan detenerse en el corto plazo", indicó. En este sentido, "México deberá adoptar una actitud más decidida sobre qué hacer", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de la cooperación en materia de bioeconomía para la configuración de bienes públicos globales.Tango uruguayoEn el cierre cultural de M24 nos contactamos con Zulma Suárez, con quien dialogamos sobre el festival del Bandoneón Fest, el cual se realizará durante el 13 y 14 de mayo en Montevideo.

