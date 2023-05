https://sputniknews.lat/20230513/el-canciller-de-mexico-responde-a-senador-de-eeuu-es-un-ignorante-1139438953.html

El canciller de México responde a senador de EEUU: "Es un ignorante"

El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que el senador estadounidense John Neely Kennedy es un ignorante de la relación bilateral entre el país... 13.05.2023, Sputnik Mundo

"Eso a México le ha costado 495 vidas, ¿cómo se atreve a decir lo que dice? O es un ignorante o es un cínico antimexicano", añadió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).El senador Kennedy causó revuelo en México al afirmar el pasado 10 de mayo, durante una audiencia de un subcomité del Senado en el que se abordó el tema de tráfico de fentanilo, que, de no ser por Estados Unidos, "México estaría comiendo de una lata de alimento para gato y viviendo bajo lonas en un traspatio"."El senador Kennedy no representa a Estados Unidos, trabajosamente representa a una parte de Florida. El conjunto del Senado, la mayoría no es republicana, es demócrata y no todos los republicanos piensan como él", dijo Ebrard durante una gira en la ciudad de Huajapan de León, a donde acudió a la inauguración de una oficina de enlace municipal de la SRE.Sobre el aumento de las declaraciones de políticos estadounidenses contra México, Ebrard dijo que es la estrategia electoral de un grupo del Partido Republicano que utilizó la misma fórmula en la campaña electoral del 2016.Esteban Moctezuma, el embajador de México en Washington, dijo que la legación mexicana entregó en mano al senador Kennedy una carta con la respuesta oficial a las declaraciones del legislador del pasado 10 de mayo, que calificó de "arrogantes" y "desinformadas".En la carta, Moctezuma resaltó la "vibrante" relación bilateral y señaló que el comercio entre México y Estados Unidos asciende a 800.000 millones de dólares, que 2 millones de estadounidenses viven en México y que 33 millones de turistas de ese país visitaron suelo mexicano el año pasado.El diplomático mexicano recordó al senador por Luisiana que el estado que representa en la Cámara alta vendió a México 40.000 millones de dólares al año pasado y le compró 15.000 millones de dólares y que los empleos generados por todo este comercio sostienen a 70.000 familias de ese estado."No creo que la gente de Luisiana se sienta representada en las palabras vulgares y racistas que usted empleó. Usted está obligado a ofrecerle una disculpa a sus propios ciudadanos porque lo que usted afirmó no es digno de un estado como Luisiana conocido precisamente por ser un crisol de culturas", dijo Moctezuma en la carta dirigida al legislador republicano."Hablando de las personas que sí viven bajo un lona en el traspatio en Luisiana, usted les debe una disculpa también, ya que no viven así porque lo hayan deseado, sino por problemas sociales, económicos, de salud, que merecen ser considerados y a eso debería estarse dedicando un senador" añadió Moctezuma Barragán.Finalmente, dijo que México tiene la disposición para dialogar de una manera respetuosa sobre el tráfico de drogas y de armas, y que está dispuesto a cooperar con Washington, pero "siempre en un plano de dignidad, soberanía y veracidad".

