https://sputniknews.lat/20230513/podra-recuperarse-el-turismo-cubano-de-la-pandemia-y-el-agravamiento-del-bloqueo-1139401151.html

¿Podrá recuperarse el turismo cubano de la pandemia y el agravamiento del bloqueo?

¿Podrá recuperarse el turismo cubano de la pandemia y el agravamiento del bloqueo?

Las predicciones de Cuba respecto al arribo de turistas este 2023 ascienden a 3,5 millones de viajeros, cifra aún inferior a los 4,3 millones de visitantes... 13.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-13T04:40+0000

2023-05-13T04:40+0000

2023-05-13T04:40+0000

américa latina

cuba

bloqueo económico contra cuba

la habana

meliá

turismo sostenible

🧭 destinos

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/04/13/1111344513_297:0:3938:2048_1920x0_80_0_0_5f38620a1e99f62a7540f8cfa969a472.jpg

La importancia de esta actividad en la economía del país quedó de manifiesto en la 41 Feria Internacional de Turismo FITCuba 2023, celebrada del 1 al 5 de mayo en La Habana.La cita acogió a representantes de medio centenar de aerolíneas extranjeras, más de 570 turoperadores y alrededor de 50 cadenas hoteleras. Comprendió rondas de negocio, presentaciones de productos y servicios, visitas y recorridos por la zona histórica capitalina y la difusión de la Cartera de Oportunidades de Negocios del sector, con 87 proyectos.Durante la clausura, el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, refirió las potencialidades del evento y la oportunidad de "fortalecer relaciones comerciales y establecer nuevos contactos, alianzas e incentivos para el desarrollo sostenible".Actualmente, el turismo es la segunda actividad que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) y la segunda mayor fuente de divisas en la isla, con alrededor de 2.000 millones de dólares. No obstante, la pandemia de COVID-19, el agravamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y la crisis mundial le dieron un duro golpe al renglón.Bloqueo y crisis económicaEl doctor en Ciencias Económicas José Luis Perelló Cabrera refirió a Sputnik que el actual escenario resulta muy complejo, pues la pandemia, con impacto mundial, más de 6,8 millones de muertes y la paralización de los viajes por aire y mar, también provocó ruptura en las cadenas de suministro de esa industria.La política asumida desde Washington hacia la isla transita históricamente por un camino plagado de obstáculos y restricciones, del cual "el turismo, como principal signo del comercio y la movilidad de las personas, ha sido un espejo, marcando los derroteros de las medidas impuestas por los gobiernos estadounidenses, convirtiéndolo en un arma política", consideró.Perelló Cabrera refirió que las estrategias actuales del sector apuntan a recuperar los viajeros canadienses, tradicionalmente el principal mercado turístico de la isla, sumado a la consolidación de otras opciones más allá del producto de sol y playa, la propuesta fundamental, con el 74% de los hoteles de cuatro y cinco estrellas, la mayoría bajo administración extranjera.En este sentido, promueven además los valores culturales, histórico-patrimoniales; ecoturismo, de náutica y naturaleza, y modalidades de recorridos, circuitos y estancias. Asimismo, apuestan por "diversificar y segmentar mercados latinoamericanos y caribeños, a partir de nuevas conexiones aéreas".No obstante, unido a las consecuencias de la pandemia, permanecen restricciones en el sector turístico cubano que "no han variado en estos años": escasez de recursos materiales y financieros, inflación, falta de mantenimiento a las instalaciones, deterioro y obsolescencia de aeropuertos y puertos marítimos, y baja calidad del servicio.¿Quiénes visitan la isla?Si bien durante la crisis sanitaria por el COVID-19, el mercado ruso ocupó la primera posición entre la lista de visitantes a la mayor de las Antillas, disminuyó tras el comienzo de la operación militar especial de Moscú en Ucrania, desde febrero de 2022, pero "se mantienen en la cuarta posición, por tanto, no se puede hablar de ausencia".De acuerdo con las estadísticas citadas por Perelló Cabrera hoy el mercado fundamental es Canadá, seguido en la lista de los 10 primeros lugares por los cubanos residentes de manera permanente en el extranjero, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, España, Reino Unido, Italia y México.Hasta principios de mayo, un millón de personas arribaron a la mayor de las Antillas en el presente año. Sin embargo, "la meta de alcanzar 3,5 millones de visitantes internacionales no resultará posible, según las tendencias que se mantienen en los flujos de turistas desde el pasado año y lo que va de 2023", aseguró el experto.Basado en ese análisis, Perelló Cabrera señaló que en 2022 arribaron al país 1.614.087 viajeros, un 64,6% de los 2,5 millones previstos oficialmente. El 53,6% de esas personas que llegaron al país corresponden a dos mercados: 532.487 turistas canadienses y 333.191 cubanos residentes permanentes en el exterior."En los primeros cuatro meses de 2023, Cuba recibió 983.850 visitantes internacionales y alcanzó el millón el día 3 de mayo, cuando se celebraba en La Habana la Feria Internacional de Turismo FITCuba2023. Por tanto, mis previsiones indican que las llegadas estarían entre 2,4 y 2,7 millones de turistas foráneos", pronosticó el especialista.Acciones para el impulso de la industriaDe acuerdo con Perelló Cabrera, la política para el desarrollo turístico de Cuba exige marchar hacia "un modelo intensivo e inclusivo, con énfasis en una estrategia que haga corresponder la diversificación de la oferta, tanto estatal como privada, ante una nueva demanda turística de viajeros más experimentados y exigentes".Esta nueva concepción de la actividad turística demanda la captación de nuevos segmentos de mercado y la complementariedad con los demás sectores económicos domésticos asociados a la cadena de valor del turismo. Asimismo requiere hacer más eficientes los negocios con capital extranjero para la adquisición de tecnologías novedosas, estilos de gestión y otros proyectos acordes con las exigencias.Todo esto, sentenció el experto, exige de una reconstrucción infraestructural a corto tiempo, con instalaciones de alojamiento y servicios complementarios según los estándares internacionales y respaldadas por marcas de compañías hoteleras de reconocimiento mundial.Asimismo, una reconversión tecnológica, con participación extranjera y de los sectores nacionales de las comunicaciones, construcción, industria y transporte, "que deben crear sinergias para ofrecer un producto de alto nivel, verdaderamente integral, contemporáneo y competitivo, pues el turismo por sí solo no desarrolla ningún país".Aumenta el interés por CubaIberostar Cuba Hotels & Resorts, cadena hotelera de origen español centrada en un modelo de turismo responsable, cuidado de las personas y el entorno, promueve en sus 30 años de presencia en la nación caribeña la campaña Bienvenido, al tiempo que celebra el 25 aniversario del Iberostar Parque Central y fortalece su apuesta por la sostenibilidad.Bienvenido, ese vocablo "cotidiano, coloquial, gentil y cargado de buenas vibras", nombra la iniciativa con el propósito de transmitir la esencia y el carisma de la isla caribeña y su gente, explicó a Sputnik Alexei Torres, director de marketing de ese grupo hotelero. Además, pretende incentivar a los viajeros al disfrute de esa mixtura única: ciudades con más de 500 años de historia y playas paradisiacas.Por su parte, la cadena hotelera española Meliá comenzará la administración de cuatro nuevas instalaciones, entre ellas el INNSIDE Habana Catedral —conformado por 50 habitaciones y ubicado en la Habana Vieja—, y el reconocido Hotel Plaza, incluido en la cartera de la marca de lujo más joven del grupo, The Meliá Collection."Nos preparamos para el verano con una significativa diversificación de productos y marcas, con el propósito de complacer a los diversos mercados", indicó a Sputnik Maite Artieda, directora de comunicación y marketing de la cadena hotelera en Cuba.

https://sputniknews.lat/20230315/como-el-sistema-ruso-de-pagos-mir-implementado-en-cuba-escapa-a-sanciones-y-bloqueos-1136865076.html

https://sputniknews.lat/20230407/como-impacta-el-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba-y-como-frena-el-intercambio-agricola-1137831987.html

https://sputniknews.lat/20220625/hoteles-de-cuba-reconocidos-mundialmente-por-su-calidad-y-excelencia-de-servicios-1127311917.html

cuba

la habana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

cuba, bloqueo económico contra cuba, la habana, meliá, turismo sostenible, 🧭 destinos, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas