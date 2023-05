https://sputniknews.lat/20230514/gobernador-de-florida-vuelve-a-arremeter-contra-mexico-deben-rendir-cuentas-1139442105.html

Gobernador de Florida vuelve a arremeter contra México: "Deben rendir cuentas"

Gobernador de Florida vuelve a arremeter contra México: "Deben rendir cuentas"

14.05.2023

En su discurso, el republicano criticó las medidas de la Administración de presidente Joe Biden para hacer frente a la crisis migratoria en la frontera sur en momentos en que miles de personas intentan ingresar a Estados Unidos al finalizar la política conocida como Titulo 42, que permitía la expulsión inmediata de migrantes y solicitantes de asilo.El gobernador, quien es considerado como uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Republicano, comentó que lo que está pasando en la frontera "es un desastre que está provocando la muerte de estadounidenses"."Somos una nación con fronteras, la soberanía importa, no me digan que extranjeros pueden cruzar la frontera cuando quieran. Nosotros decidimos quién viene a este país como americanos. Tenemos el derecho de tener esa frontera segura, y no el desastre que hay ahora", dijo De Santis durante un evento conocido como el pícnic familiar, organizado por el representante Randy Feenstra, de Iowa."Yo cerraría la frontera inmediatamente, ¿por qué permitiría que esto estuviera pasando a nuestro país?", afirmó el dirigente republicano."Ustedes merecen tener una frontera segura, necesitan tener estado de derecho. Si alguien viene del otro lado de la frontera, lo detienes y los envías de vuelta. No le das un papel y le dices que puede venir a la corte en cuatro años, ¿qué clase de política disuasoria es esa?", cuestionó De Santis en referencia al fin del Título 42, una medida impuesta en 2020 por la Administración de Donald Trump con el argumento de evitar contagios por la pandemia de coronavirus. El gobernador mencionó que la Patrulla Fronteriza hace un buen trabajo, pero que no es suficiente. Lo que se necesita, afirmó, es construir un muro en la frontera sur. De Santis dijo incluso que estaría dispuesto a enviar a un grupo de trabajadores que, después de que el huracán Ian azotó la península en octubre de 2022, repararon varios puentes en Florida en cuestión de días. "Nosotros haríamos el trabajo", señaló.Al hablar de cómo Florida ha enfrentado el tema de la migración, De Santis aseguró que su Gobierno implementó una operación en la que ciudadanos colaboraron con la Guardia Costera para interceptar embarcaciones con personas de nacionalidad haitiana y de otros lugares. "Interceptamos las embarcaciones y enviamos a 12.000 inmigrantes ilegales de regreso a Haití", dijo De Santis. "Y adivinen qué paso, cuando ellos ven que son detenidos y repatriados, dejan de venir, no hemos visto más botes viniendo como los habíamos visto antes de comenzar esta operación"."Lo que me molesta es que ves la masacre que está ocurriendo en estos pueblos fronterizos. No me digas que, si no eres de un pueblo fronterizo, esto no te afecta. Yo he visto madres a las que se les ha muerto un hijo por sobredosis de fentanilo", continuó el gobernador. "Si tuviéramos una frontera segura, nada de ese hubiera sucedido".Apenas este 11 de mayo, el gobernador comentó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no puede controlar a los cárteles de la droga y no tiene ningún tipo de control migratorio."Tenemos a este presidente mexicano que está criticando a Florida por promulgar leyes contra la migración ilegal. Me parece que él tiene un desastre entre sus manos. Tiene a los cárteles fuera de control, gobernando el país", afirmó DeSantis durante una conferencia de prensa en Fort Myers.

