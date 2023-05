https://sputniknews.lat/20230514/la-otan-ofrece-apoyo-a-ucrania-pero-no-su-ingreso-al-bloque-en-la-proxima-cumbre-1139455543.html

La OTAN ofrece apoyo a Ucrania, pero no su ingreso al bloque en la próxima cumbre

La OTAN ofrece apoyo a Ucrania, pero no su ingreso al bloque en la próxima cumbre

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se mantiene en su postura de respaldar militarmente a Kiev, pero apenas facilitará avances en su... 14.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-14T19:18+0000

2023-05-14T19:18+0000

2023-05-14T19:18+0000

defensa

lituania

otan

seguridad

rusia

ucrania

volodímir zelenski

jens stoltenberg

viktor orban

alemania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/13/1138326418_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccc5300317fc7ae09b2ca13049c688fe.jpg

Funcionarios y diplomáticos de la Alianza planean presentar una propuesta que incluirá medidas inmediatas de apoyo a Ucrania, pero no otorgará al país el tan ansiado estatus de miembro, según medios estadounidenses como The Washington Post.Una fuente familiarizada con el asunto dijo que la solución se presentará en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Vilna los días 11 y 12 de julio.Alemania, a diferencia de Estados Unidos y el Reino Unido, sigue siendo el principal opositor a la adhesión de Ucrania, afirmaron los medios. Berlín considera que un país envuelto en un conflicto total con una potencia nuclear dista mucho de ser un buen candidato para ingresar en la OTAN.La semana pasada, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que está claro que Ucrania no entrará en la OTAN hasta que termine el conflicto, pero que el país espera recibir cuanto antes una invitación al bloque de sus aliados occidentales.El mes pasado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que Ucrania acabaría ingresando en el bloque, ya que todos los miembros de la Alianza apoyan sus intenciones. Posteriormente, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, se opuso a la declaración de Stoltenberg.En septiembre, Zelenski anunció que Kiev solicitaba la vía rápida para ingresar en la OTAN. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú seguía de cerca la situación y recordó que la orientación de Ucrania hacia la Alianza fue una de las razones del inicio de la operación militar rusa en Ucrania en febrero de 2022.

https://sputniknews.lat/20230514/revelan-los-instintos-agresivos-de-zelenski-y-sus-planes-para-atacar-a-rusia-1139441678.html

lituania

ucrania

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

lituania, otan, seguridad, rusia, ucrania, volodímir zelenski, jens stoltenberg, viktor orban, alemania, 🛡️ fuerzas armadas