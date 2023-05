https://sputniknews.lat/20230514/revelan-los-instintos-agresivos-de-zelenski-y-sus-planes-para-atacar-a-rusia-1139441678.html

Revelan los "instintos agresivos" de Zelenski y sus planes para atacar a Rusia

Contrario a lo que manifiesta en público, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sí ha considerado atacar objetivos dentro del territorio ruso, de... 14.05.2023, Sputnik Mundo

La nueva información filtrada describe al mandatario ucraniano como "un líder con instintos agresivos que contrasta mucho con su imagen pública de ser un hombre de Estado tranquilo y estoico", señala el medio. Y es que aunque Zelenski se ha comprometido a no realizar agresiones en suelo ruso, la realidad es que sí ha planeado "dirigir ataques contra Rusia", algo que sus aliados de Washington y la Unión Europea (UE) le han pedido que no haga para evitar que escale aún más el conflicto ucraniano. El rotativo apunta que las tropas de Kiev también han planeado "ocupar ciudades fronterizas rusas no especificadas". El argumento del mandatario ucraniano para hacer ese tipo de acciones es que, al ocupar ciudades y atacar directamente al país euroasiático, Kiev tendría una ventaja para negociar con Moscú.En febrero, según los documentos filtrados, Zelenski expresó al general Valeri Zaluzhni, el más alto comandante militar de Kiev, su preocupación porque "Ucrania no tiene misiles de largo alcance para atacar instalaciones de las tropas rusas en Rusia o cualquier cosa para atacarlos". En esa misma reunión, el mandatario sugirió atacar con drones locaciones al azar en Rostov, una región al oeste de Rusia.También en febrero, pero en reunión con la viceprimera ministra, Yuliya Svrydenko, Zelenski propuso "explotar" el gasoducto Druzhba, con el cual Rusia provee petróleo a Hungría. El documento señala que "Zelenski resaltó que Ucrania debería explotar el gasoducto y destruir la industria del húngaro Víktor Orban, la cual depende en su mayoría del petróleo ruso".Según la conversación filtrada, el presidente de Ucrania "expresó su ira contra Hungría", lo que lo llevó a hacer "amenazas hiperbólicas, sin sentido".Un oficial del Pentágono consultado por The Washington Post no puso en duda la veracidad de los documentos.De manera pública, Zelenski ha dicho en repetidas ocasiones que no está contemplando realizar ataques en territorio ruso, pero insiste en solicitar, principalmente a Washington, misiles de largo alcance, una solicitud que ha sido negada por la Casa Blanca ante el riesgo de que un ataque directo a Moscú pudiera escalar el conflicto. Pese a ello, el Gobierno del Reino Unido anunció recientemente que enviará misiles de largo alcance Storm Shadow a Kiev, los cuales son capaces de alcanzar un objetivo a más de 155 millas, el triple de lo que alcanzan los lanzadores Himars de Estados Unidos.

