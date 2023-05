https://sputniknews.lat/20230514/un-tonto-que-no-tiene-idea-de-que-hace-trump-compara-a-biden-con-desantis-1139458164.html

"Un tonto que no tiene idea de qué hace": Trump compara a Biden con DeSantis

"Un tonto que no tiene idea de qué hace": Trump compara a Biden con DeSantis

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump comentó que su rival republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis, es, al igual que Joe Biden, "un tonto... 14.05.2023, Sputnik Mundo

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump dijo que el gobernador, a quien llama "Rob De Sanctimonius", ha caído dramáticamente en las encuestas de preferencia electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año."Rob De Sanctimonious y sus números en las encuestas están cayendo como una roca, casi me inclinaría a decir que son 'caídas" récord'", escribió Trump en su canal de Telegram.Trump hizo referencia a una reciente encuesta de la firma Monring Consult entre aspirantes a la candidatura del Partido Republicano a la Presidencia, publicada el pasado 9 de mayo, que da 41 puntos de ventaja al exmandatario sobre el gobernador de Florida.Según el estudio de Morning Consult, Trump tendría 60% de preferencias contra 19% de DeSantis; 5%, el exvicepresidente Mike Pence, lo mismo que el empresario Vivek Ramaswamy y 3% la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Halley.Aunque DeSantis no ha formalizado su decisión de competir por la candidatura republicana, es considerado como uno de los políticos conservadores que podría dar la batalla al expresidente en la elección interna del partido republicano.El 13 de mayo, DeSantis participó en un evento partidista en la ciudad de Sioux Center, en Iowa, uno de los estados considerados como clave para ganar la presidencia en Estados Unidos.En su discurso ante una multitud, el gobernador de Florida dijo que gobernar "no se trata de entretener, de construir una marca o hacer publicaciones en redes sociales", en clara referencia a Trump. "Se trata en última instancia de ganar y entregar resultados".

