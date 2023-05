Activistas ecológicos bloquean el tráfico en el centro de Viena | Fotos

🚗EILT: DIE RÄDER STEHEN STILL❌



Wir setzen uns dem fossilen Wahnsinn am Naschmarkt, am Schwarzenbergpl., auf der Nordbrücke, Floridsdorfer Brücke & Reichsbrücke in den Weg, weil die Regierung nicht bereit ist, mit einfachsten Maßnahmen unser Leben zu schützen.#LetzteGeneration pic.twitter.com/Tsjx1AN3Om