AMLO pide a Dina Boluarte, presidenta de Perú, que devuelva el cargo a Pedro Castillo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó a su par de Perú, Dina Boluarte, que devuelva el poder al exmandatario Pedro Castillo... 15.05.2023, Sputnik Mundo

Desde que Castillo dejó el poder y fue detenido a finales del año pasado, López Obrador ha tenido diversos desencuentros con la política peruana, especialmente por el liderazgo pro tempore de la Alianza del Pacífico.El presidente latinoamericano agregó que planea jubilarse después de 2024, por lo que no desea continuar con querellas con Boluarte."Que ellos vean qué hacen"A propósito de Perú, López Obrador declaró que podría dejar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a cualquiera de las naciones que la integran, pero no a la encabezada por Dina Boluarte."No le puedo entregar yo nada porque ella no es legal, y legítimamente, presidenta del Perú. [La alianza] la integran Colombia, México y Perú. La opinión del presidente de Colombia, [Gustavo Petro], es parecida a la mía y el de Chile, [Gabriel Boric], no sé si está interesado en que se le entregue a Perú la presidencia de este grupo", expuso.El político mexicano apuntó que la expulsión del diplomático Pablo Monroy Conesa fue porque Castillo pidió asilo en México."No le dio tiempo de llegar a la embajada porque ya lo tenían rodeado sus propios guardias, que lo detuvieron", concluyó.

