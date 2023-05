AMLO y sus diferencias con la Suprema Corte: ¿síntoma de democracia o 'lawfare'?

https://sputniknews.lat/20230515/amlo-y-sus-diferencias-con-la-suprema-corte-sintoma-de-democracia-o-lawfare-1139388777.html

Con nueve votos a favor, los ministros de la SCJN dieron su visto bueno al proyecto que proponía la invalidez del primer decreto de la reforma en materia electoral, correspondiente a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. La decisión fue criticada por el jefe del Ejecutivo mexicano y con ello se abre un nuevo frente en la relación entre ambos poderes. Los ministros mexicanos resolvieron que hubo una violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos debido a que la iniciativa no se publicó con la anticipación debida para su discusión legislativa. Es decir, no se dio a conocer a tiempo entre los parlamentarios.En entrevista con Sputnik, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Martín Reyes asegura que la decisión de la SCJN, en términos legales, es acertada, ya que aboga por que se cumplan en tiempo y forma los procesos legislativos.¿Síntoma de democracia o abuso de autoridad?Tras la resolución de la Corte, López Obrador declaró que el freno de los ministros de la Suprema Corte a su plan electoral es una muestra del supuesto mal estado del Poder Judicial en México. Pero esta no es la única vez que el mandatario critica abiertamente a la Corte, pues desde 2018, a días de haber asumido la Presidencia, López Obrador y el órgano judicial se enfrentaron ante la idea de bajar los sueldos de los ministros y, más recientemente, por la decisión de los ministros de frenar el traspaso de la Guardia Nacional (un ente que nació como civil) al Ejército mexicano. Sobre los varios disgustos entre el Poder Ejecutivo y el máximo órgano de justicia en México, el politólogo egresado de la Universidad de Chicago César Morales Oyarvide indica que esto no es necesariamente un mal síntoma dentro de la democracia del país latinoamericano. Y es que, explica el también egresado de la Universidad Complutense de Madrid, por un lado, el Gobierno de AMLO y sus integrantes tienen una visión popular de la democracia, donde se premia la regla de la mayoría, la participación y la igualdad política. Por otro lado, dice, hay quienes tienen una concepción de la democracia liberal, en donde más que la opinión de las mayorías, lo importante es que haya un sistema de frenos y contrapesos, así como un equilibrio entre Poderes que pueda servir para proteger a las instituciones e incluso al statu quo. Sobre este tema, Jesús Martín Reyes, también autor del libro Reforma en materia de justicia cotidiana, asegura que México es un país donde prevalece la democracia; sin embargo, afirma que los ataques frontales a los órganos autónomos y otros poderes la debilitan. ¿Contrapeso o 'lawfare'? Ambos especialistas coinciden en que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pueden interpretar como una especie de 'lawfare' en contra de los proyectos políticos de López Obrador. Al respecto, César Oyarvide subraya que el actuar de los ministros mexicanos en los últimos años ha sido institucional, lo que contrasta con lo que ha pasado en otros países de América Latina, cuando en el poder están Gobiernos considerados progresistas, por ejemplo, lo que pasó con Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil. El politólogo indica que, en un contexto en donde Morena, el partido de López Obrador, tiene mayoría en ambas Cámaras (diputados y senadores), además de ser natural, es positivo que la Suprema Corte tenga un papel de hacer contrapeso. "Desde luego, eso no le gusta al presidente ni a la Cuarta Transformación por este concepto de democracia fundamentada en la mayoría", explica. "Además, habría que preguntarnos si el responsable o la responsable de frenar algunas iniciativas legislativas del Gobierno o de la bancada del Gobierno ha sido la Corte o la propia deficiencia en la técnica legislativa de los diputados y los senadores de Morena", agrega. ¿Qué sigue para la reforma?Tras la decisión de la Corte, López Obrador aseguró que tiene listo un Plan C, que se trata en obtener la mayoría en el Congreso de la Unión para hacer cambios constitucionales en materia electoral. "Entonces, ¿qué es lo que se tiene qué hacer? Primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso [de la Unión] para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas", comentó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.Agregó que de los 500 diputados, 300 son electos por mayoría y 200 son plurinominales.Posteriormente, invitó a la sociedad a que, en los comicios de 2024, voten más allá de quien será la próxima persona que encabece el Gobierno mexicano.

