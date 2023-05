https://sputniknews.lat/20230515/economista-argentino-sostiene-la-importacion-de-alimentos-no-sera-significativa-1139499348.html

Economista argentino sostiene la importación de alimentos "no será significativa"

Economista argentino sostiene la importación de alimentos "no será significativa"

Sergio Massa, ministro de Economía argentino, reaccionó ante el impactante dato de inflación de abril y dispuso medidas para que la inflación no aumente. Por... 15.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-15T21:59+0000

2023-05-15T21:59+0000

2023-05-15T21:59+0000

cara o ceca

argentina

inflación

migración

eeuu

méxico

sergio massa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0f/1139498370_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e87109f5415b97d8701508f2ab11e5a4.png

Economista argentino sostiene la importación de alimentos “no será significativa” Economista argentino sostiene la importación de alimentos “no será significativa”

El Gobierno argentino lanzó medidas económicas para contener el ritmo de desestabilización de la economía, luego de que se diera a conocer el número de inflación de abril, que fue un 8,4%."Hablé con Sergio [Massa] y le dije tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto", había confesado el presidente Alberto Fernández en la mañana del viernes 12, de alguna manera anticipando los anuncios.Las principales medidas "antiinflacionarias" son la suba de tasas de interés nominal anual (TNA) de 91 a 97%, la "administración" del ritmo de la devaluación de la moneda oficial -crawling peg-, la baja del interés del plan de cuotas "Ahora 12" y aumentar la oferta de productos alimenticios, permitiendo que el Mercado Central sea importador directo.En Cara o Ceca, el economista Alfredo Zaiat catalogó los anuncios como "políticos". "El índice de inflación mensual y el 10,1% de aumento de alimentos son terribles. Entonces, un Gobierno que se hubiese quedado con los brazos cruzados, habría generado más tensión, angustia e incertidumbre aún. La batería de medidas tiene el objetivo de mostrar cierta reacción frente a un dato dramático y que ya no se habla solo del dato, sino también de las medidas”.Sobre si el Gobierno podrá evitar una espiralización aún mayor de cara a las elecciones, Zaiat opinó que "es difícil pronosticar la situación por la inestabilidad. Este en un proceso de corrida permanente y, en un año electoral, todo se agudiza. Yo creo que las presiones se van a intensificar a medida que nos acerquemos a los comicios".Venció el Título 42, pero no aumentaron los migrantesA partir del viernes 12 de mayo, el Título 42 quedó sin efecto. Esta ley de EEUU de 1944 permitía frenar la migración en nombre de la protección de la salud pública y fue implementada nuevamente por la pandemia del Covid-19.Ahora, en la frontera con México queda vigente el Título 8 y algunas medidas adicionales para contener la migración. A pesar de los pronósticos de un aumento de los migrantes por un entusiasmo ante el cambio de legislación, esto no sucedió.Desde ahora, en caso de ser expulsado del país, estará prohibido volver a entrar durante al menos cinco años y se podrá ser enjuiciado penalmente por intento reiterado de ingreso ilegal.Ignacio García, periodista mexicano afirmó que "la antigua normativa [por el Título 42] establecía que cualquiera que quisiera entrar sería deportado. No hay cambios significativos con la nueva ley, dado que la frontera sigue custodiada. Es más, la semana pasada se designaron 1.500 tropas más para evitar el paso de los migrante".En México, el Gobierno aceptará a 1000 personas diarias deportadas que no sean mexicanas. "Esto, según el presidente Andrés Lopez Obrador es una política humanitaria. Es espera recibir a más de 380. 000 personas de todo el continente. A su vez, se enviaron tropas a la frontera sur para que los migrantes no crucen con balsa".García señaló que, dentro de México, existe resistencia a las medidas de contención de la inmigración."Algunos sectores han cuestionado que se convierta en un país de atención a los migrantes y esto les cueste trabajo a los locales. Especialistas han advertido la posibilidad de que aumente la xenofobia y discriminación hacia los que provengan de países vecinos".

argentina

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, inflación, migración, eeuu, méxico, sergio massa, аудио