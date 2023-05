https://sputniknews.lat/20230515/el-consejo-de-moscu-a-macron-dejar-de-inventar-la-presunta-dependencia-de-rusia-de-china-1139492629.html

El consejo de Moscú a Macron: dejar de inventar la presunta "dependencia de Rusia de China"

El consejo de Moscú a Macron: dejar de inventar la presunta "dependencia de Rusia de China"

Macron declaró que Rusia sufrió una derrota geopolítica. Gira de Zelenski por Europa: le siguen el juego. El Gobierno argentino lucha contra la inflación al... 15.05.2023

El consejo de Moscú a Macron: dejar de inventar la presunta "dependencia de Rusia de China" El consejo de Moscú a Macron: dejar de inventar la presunta "dependencia de Rusia de China"

Gira de Zelenski por Europa: líderes europeos 'le siguen el juego'En el contexto de su gira por Europa, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano, dijo que Ucrania no necesita mediadores. Mientras, en su reunión con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que ambos tomaron decisiones importantes para proteger el cielo ucraniano. La gira del líder del régimen de Kiev incluyó, además, Alemania, Francia y Reino Unido.El consejo de Moscú: dejar de inventar la presunta "dependencia de Rusia de China"El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo en una entrevista al periódico L´Opinion que Rusia sufrió una "derrota geopolítica" y comenzó "de hecho una forma de vasallaje hacia China", tras "hacer dudar" a sus aliados históricos.La reacción del Kremlin a esta atrevida afirmación de Macron fue quirúrgica. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, le respondió: "Consideramos que el enfoque expuesto por Macron es absolutamente erróneo y refleja su incomprensión total de lo que está pasando".Gobierno argentino lucha contra la inflación al amparo de triunfos electoralesEl ministro de economía argentino, Sergio Massa, anunció este domingo una batería de medidas contra la inflación, mientras el oficialismo ganaba las elecciones en cuatro provincias. Massa, a quien no se le descarta como precandidato presidencial, anunció la apertura de importación de alimentos, un aumento en la tasa de interés del banco central, y la reducción en la tasa de interés de créditos para el consumo, a fin de reducir la inflación que trepa al 108% interanual.El economista argentino Sergio Chouza, explica sobre estas medidas que "la posibilidad de abrir importaciones estructuradas a partir del Mercado Central [...] lo que podría hacer es domesticar, disciplinar un poco, a la dinámica de colusión de algunas empresas con poder de mercado".Vicepresidenta de Colombia suma éxitos en su gira africana pese a críticasFrancia Márquez continúa en un viaje histórico por África que ha generado opiniones positivas en quienes creen en la necesidad de buscar mayores oportunidades de negocios en dicho continente. Sin embargo, esta gira ha sido criticada por los detractores de Márquez y del Gobierno de Gustavo Petro, al considerar innecesaria la labor de la vicepresidenta, al punto de soltar comentarios con tintes racistas.Al respecto, el dirigente del movimiento afrocolombiano Cimarrón, Juan de Dios Mosquera, señaló que "el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a algunos países africanos, tiene una gran importancia simbólica y espiritual, especialmente para el pueblo afrocolombiano".Descubrimiento de la NASA en 4 lunas de Urano: ¿hay vida en el Sistema Solar?Un grupo de científicos de la NASA encontró océanos en cuatro lunas de Urano, el tercer planeta más grande del Sistema Solar. Así lo reveló un estudio reciente a través de tecnologías de observación y análisis de datos recopilados por la misión Voyager 2. La autora principal del estudio es Julie Castillo-Rogez, quien destacó que este descubrimiento es especialmente notable ya que previamente se consideraba improbable la existencia de agua líquida en cuerpos celestes de menor tamaño.Vinicio Montoya, aspirante a cosmonauta guatemalteco, señala que "vida extraterrestre definitivamente existe, lo que pasa es que no hemos llegado a descubrirla, el patio es demasiado amplio para pensar que somos los únicos, pero esto siempre será un tema que despierta pasiones y controversia".

