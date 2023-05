¿El extractivismo está secando al continente?

https://sputniknews.lat/20230515/el-extractivismo-esta-secando-al-continente-1139495064.html

"Es un mecanismo no solo de subordinación política y explotación económica sino de saqueo y destrucción ambiental", dijo a Telescopio el investigador argentino Horacio Machado Araoz.

América Latina enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, producto de la sobreexplotación, la mala gestión de los recursos y de la amenaza del cambio climático, entre otros factores determinantes.El creciente extractivismo en la región ha generado acciones de resistencia social, ante la acumulación de recursos naturales por parte de empresas multinacionales, y el daño a poblaciones residentes en los territorios afectados y las consecuencias sobre la destrucción del medio ambiente."El panorama respecto al agua es muy crítico y no hay posibilidad de exagerar", dijo a Telescopio el docente Horacio Machado Araoz, investigador argentino, integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Argentina)."Nuestras exportaciones nos están secando literalmente. La matriz primaria exportadora no dista mucho de la de la economía del siglo XX, la cual se remonta a la economía colonial impuesta en la región durante el siglo XV ", aseguró el entrevistado."Este es un mecanismo no solo de subordinación política y explotación económica sino de saqueo y destrucción ambiental", agregó Machado Araoz.Según el Banco Mundial, 37 millones de latinoamericanos no tienen acceso al agua potable, a pesar de contar con el 31% del agua dulce del mundo.De acuerdo con el entrevistado, "la situación del cambio climático tiene que ver con una enorme perturbación de los ciclos hidroenergéticos. Esto implica alteraciones en el ciclo hidrológico del planeta, cambios en la velocidad de circulación del agua y del aire, y un descongelamiento de las aguas en estado sólido"."Pareciera que las élites, el poder político, económico, y en gran medida el campo científico, están viviendo alejados del tiempo y el espacio. No perciben que esta crisis climática e hídrica remite a un modelo civilizatorio inviable. La preservación de la sustentabilidad no está en la agenda política", reflexionó Machado Araoz.El entrevistado además se refirió a los efectos de la extracción de las sales de litio.Agua salada en UruguayUruguay fue el primer país del mundo en declarar en su Constitución al agua como un derecho humano fundamental. Fue mediante la reforma del Artículo 47 en su carta magna, a través de un plebiscito realizado en octubre del año 2004.Desde el pasado 5 de mayo, el agua suministrada por la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) en la capital Montevideo y el área Metropolitana –que debe ser potable– contiene 440 miligramos de sodio por litro en lugar de 280."Uruguay tiene una población hipertensa de más de 30%. Este problema trae más consecuencias. Entre ellas, modifica los parámetros de quienes se están realizando diálisis", sostuvo el experto.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

