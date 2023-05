https://sputniknews.lat/20230515/el-nuevo-embajador-de-ucrania-es-un-fanatico-y-exige-que-brasil-apoye-a-kiev-asegura-un-analista-1139486629.html

El nuevo embajador de Ucrania es un fanático y exige que Brasil apoye a Kiev, asegura un analista

El nuevo embajador de Ucrania es un fanático y exige que Brasil apoye a Kiev, asegura un analista

El nuevo embajador de Ucrania en Brasil ya se ha enfrentado al canciller alemán y a Elon Musk, además de defender a un colaborador nazi. En Brasilia, el... 15.05.2023

El 11 de mayo, el gobierno brasileño otorgó su consentimiento al nuevo embajador de Ucrania en Brasilia, Andrí Mélnik. El anuncio fue realizado durante la visita del asesor especial de la presidencia brasileña, Celso Amorim, a la capital ucraniana, Kiev.Mélnik es un diplomático de renombre mundial y ocupa el cargo de vicecanciller de Ucrania. El gesto de su adjudicación a Brasil fue interpretado como un intento de Kiev de acercarse al gigante sudamericano, tras mantener vacante el puesto de embajador en Brasilia durante dos años. Según el periodista, la disposición de Brasil a negociar pacíficamente en el conflicto ucraniano coloca al país en un "balance diplomático mundial", convirtiéndolo en "objeto de una disputa internacional"."Kiev está tomando la iniciativa al nombrar a un diplomático con experiencia y fanático del régimen para convertir a Brasil en otro país del bloque de apoyo a Ucrania", opina Leiros. "A través de este nombramiento, Kiev puede reclamar respeto diplomático para Brasil [...] y exigir algo a cambio de Brasilia".A pesar de sus credenciales, el nuevo embajador de Ucrania en Brasil ha coleccionado serias polémicas a lo largo de su carrera. Cuando era embajador en Alemania, Mélnik se enfrentó públicamente al canciller del país, Olaf Scholz, llamándole "salchicha de hígado ofendida". El asunto se produjo después de que Kiev rechazara una visita del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, por considerarlo próximo a Moscú.El diplomático ucraniano tampoco dudó en insultar públicamente al multimillonario Elon Musk, que durante meses financió el acceso a Internet del país a través del servicio por satélite Starlink. Cuando el magnate se aventuró a hacer una propuesta de paz, Mélnik replicó: "vete a la m***a, esa es mi respuesta diplomática".El caso más atroz, sin embargo, fue cuando Mélnik defendió al colaborador nazi ucraniano Stepan Bandera en junio de 2022. Según el nuevo representante de Kiev en Brasil, "no hay pruebas de que Bandera matara a cientos de miles de judíos", ni de que fuera un "asesino en masa de judíos y polacos".El caso provocó la protesta del Gobierno polaco y la respuesta de la Embajada de Israel en Berlín, que acusó a Mélnik de "distorsionar los hechos históricos sobre el Holocausto", informó el portal brasileño UOL."Estos enfrentamientos con figuras de renombre ocurren precisamente porque [Mélnik] defiende enfáticamente su régimen. En Brasil, él debería actuar de la misma manera", opina Leiroz. Según el analista, el nuevo embajador ucraniano contará con el apoyo de las embajadas de países como Estados Unidos y naciones de Europa para intentar ganarse el apoyo de los sectores económicos y de la opinión pública brasileña en favor de Kiev. Sin embargo, es probable que Mélnik "encuentre mucha resistencia [a su proyecto] en Brasil"."De hecho, hay sectores brasileños que tienen interés en acercarse a Occidente, y por tanto a Ucrania, y cuentan con el apoyo de los principales medios de comunicación nacionales", consideró Leiroz. "Sin embargo, hay otros sectores muy fuertes que están en contra del compromiso internacional de Brasil, como el agronegocio [...], que tiene fuertes relaciones con China y Rusia, y quiere un Brasil pragmáticamente estable para negociar con ambas partes", añade el experto.Baste recordar que estos tres países, junto a la India y Sudáfrica, forman la histórica alianza comercial BRICS.En cuanto a la opinión pública, Leiroz señala que tradicionalmente los temas de la agenda internacional no están en el foco de preocupaciones del pueblo brasileño, especialmente en momentos de inseguridad alimentaria y económica al interior.Por último, la decisión de Kiev de enviar a su antiguo vicecanciller a un puesto permanente en Brasilia confirma su falta de voluntad de negociar la paz, opina el periodista.El 11 de mayo, Brasil aceptó el nombramiento del nuevo embajador de Kiev, tras dos años de vacancia en el puesto. Según la revista Exame, el nombramiento ya había sido acordado entre los gobiernos de Kiev y Brasilia hace unas semanas, pero su anuncio se retrasó para coincidir con la visita a Ucrania del consejero especial para asuntos internacionales de la presidencia brasileña, Celso Amorim.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

