"Hubiera sido como la huida de EEUU en 2021": ¿Por qué la URSS se retiró de Afganistán ?

El 15 de mayo de 1988 empezó la retirada del Ejército de la URSS de Afganistán, en el marco de los Acuerdos de Ginebra. Sin embargo, todos los acontecimientos... 15.05.2023, Sputnik Mundo

El 14 de abril del mismo año, los ministros de Asuntos Exteriores de Afganistán, Pakistán y, como garantes de su aplicación, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Estados Unidos, firmaron los Acuerdos de Ginebra, negociados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo más significativo de estos acuerdos fue que, en principio, brindaban la oportunidad de resolver el principal problema de la situación afgana, que se resumía en la injerencia armada o de otro tipo desde el exterior.En una entrevista concedida a Sputnik, el coronel y héroe de la URSS Borís Grómov indicó que el mando del 40º Ejército que operaba en aquel tiempo en el país árabe hizo todo lo posible durante los primeros años de su estancia en el Estado. Sin embargo, no había una solución militar aceptable al conflicto afgano, algo de lo que se se convencía más con cada año el mando soviético."La retirada de las tropas fue, en mi opinión, la decisión correcta. Se produjo en el momento oportuno. Un retraso (en Afganistán) no habría servido de nada. El sistema político y la situación eran diferentes en aquel momento, así que todo se hizo de forma competente y a tiempo", asevera el exmilitar.La URSS se comprometió a retirar su contingente en un plazo de nueve meses. En los tres primeros, 50.183 soldados abandonaron Afganistán, mientras otros 50.100 regresaron a la URSS entre el 15 de agosto de 1988 y el 15 de febrero del año siguiente.Para proteger a las tropas durante el proceso de la salida, los responsables utilizaron todos los métodos disponibles, con el objetivo de garantizar la seguridad de los militares, incluso apelando a los generales de campo locales. Sin embargo, desde el principio fue claro que, una vez firmados los Acuerdos de Ginebra, las partes estadounidense y pakistaní no los respetarían.De acuerdo con sus palabras, EEUU actuó mediante las manos de paquistaníes y miembros de tribus afganas que estaban del lado de Pakistán. La URSS, por su parte, no ocultaba ni las fechas ni las rutas de retirada, aunque advertía de una reacción dura en caso de que hubiera algún incidente. La retirada de los militares de Afganistán se realizó casi sin pérdidas, contó el general.No obstante, la salida de la URSS de la nación de Medio Oriente tuvo solo un impacto negativo en la situación de la región, de acuerdo con el veterano de la guerra de Afganistán Anatoli Salíjov. Como consecuencia, años después en el país entraron tropas estadounidenses. Salíjov hizo hincapié en que, con la creciente inestabilidad dentro de la URSS, la retirada del 40º Ejército era casi una cuestión inevitable, pero en la década de 1990 los acontecimientos podrían haberse desarrollado en un escenario mucho más drástico, como el que experimentaron las tropas de EEUU algunas más tarde."Hubiera sido como la retirada de los estadounidenses (en 2021), que abandonaron todo, huyeron, vendieron y salvaron solo al personal, pero no el equipo, el armamento ni su imagen. Pero nosotros retiramos a la gente, nos llevamos el equipo, las armas. Algunas cosas, por supuesto, las hemos donado", subrayó.

