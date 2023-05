https://sputniknews.lat/20230515/la-ue-vuelve-a-mejorar-su-pronostico-economico-para-espana-crecera-casi-un-2-en-2023-1139471506.html

La UE vuelve a mejorar su pronóstico económico para España: crecerá casi un 2% en 2023

Bruselas sitúa su previsión de crecimiento al alza y la fija en el 1,9% del PIB, mientras que el dato de la inflación lo revisa a la baja: un 4% y por debajo...

En su informe de primavera recién publicado, el servicio económico de la Comisión Europea, que dirige el italiano Paolo Gentiloni, mejora las previsiones de crecimiento para España en 2023, al estimar un aumento del 1,9% del PIB. Si bien tal pronóstico no iguala la previsión optimista del Gobierno español del 2,1%, lo cierto es que la mejora es significativa en comparación al estudio de noviembre, cuando la expectativa desde Bruselas se cifraba en el 1%."La resiliencia del mercado laboral y la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia (RRP) van a sostener el crecimiento, que se prevé que se acelere aún más en 2024", se cita en el informe. El optimismo también parece prender en el Banco de España, cuyas previsiones en marzo apuntaban a un 1,6% de crecimiento en 2023 y ahora anuncia un alza en la siguiente revisión del pronóstico, hasta el 2%.Las perspectivas económicas en general también mejoran en Europa, donde se espera que la actividad avance al menos un 1% este año. Según el organismo dirigido por Gentiloni, esta mejora generalizada es la causa la caída de los precios de la energía, después de los altos precios alcanzados en 2022 suscitados por un temor a la escasez de gas. El informe destaca que el exiguo crecimiento registrado en el continente durante el primer trimestre del año basta para disipar el anuncio de una recesión. No obstante, Alemania se mueve en un ínfimo 0,2% y países como Suecia y Estonia se hallan en valores negativos.Baja la inflaciónRespecto a uno de los índices que mayor preocupación suscita entre la población, los autores del informe prevén una inflación en España del 4% en 2023, lo cual es una rebaja respecto a predicciones anteriores (4,4%). En 2024, los precios avanzarán solo un 2,7%.El dato contrasta con la media del 6,7% en el conjunto de la Unión Europea. Y también en comparación a los países de la Eurozona, donde la subida de precios estimada para este año es del 5,7% y del 2,8% en 2024, cifras sensiblemente superiores a lo previsto.Pero el ciudadano medio bien puede no tener tantos motivos para el optimismo en este aspecto. Como dice el informe, "la transmisión de los precios de la energía y los alimentos a otros bienes y servicios, que se hizo cada vez más visible a partir del último trimestre de 2022, hará que la inflación subyacente se mantenga elevada durante el horizonte de previsión". Es decir, el aumento de precios seguirá siendo muy palpable en 2023 para la ciudadanía española.Buenos datos de empleoSe destaca la evolución favorable del mercado laboral español, que en 2022 creó empleo de manera sostenida y pudo reducir la tasa de temporalidad en el sector privado. El paro registrado en 2022 fue del 12,9%, tasa que Bruselas prevé que se mantenga elevada, aunque con una "ligera tendencia a la baja": hasta el 12,7% en 2023 y el 12,4% en 2024.El déficit no bajará del 3%Los resultados del informe evidencian asimismo una ligera discrepancia en cuanto a las previsiones del déficit público, ya que el Gobierno español espera reducirlo al 3% del PIB en 2024, mientras que la Comisión estima que se mantendrá en el 3,3%."El déficit de las administraciones públicas, aún elevado, seguirá disminuyendo, pero de forma más gradual que en los dos últimos años, debido al menor crecimiento de los ingresos", concluyen los economistas de Bruselas en su análisis.

