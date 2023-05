https://sputniknews.lat/20230515/llega-la-hora-en-ecuador-inicia-el-juicio-politico-contra-el-presidente-lasso-1139493749.html

Llega la hora en Ecuador: inicia el juicio político contra el presidente Lasso

Llega la hora en Ecuador: inicia el juicio político contra el presidente Lasso

La Asamblea General convocó para el martes 16 de mayo a la primera sesión plenaria del proceso contra el mandatario, por un caso de corrupción. En otro orden, en el Gobierno de Costa Rica hay cambios a raíz de la crisis de inseguridad. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, que el 24 de mayo cumplirá dos años de gestión, es acusado de un delito de cohecho, al no haber suspendido un contrato entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers para el transporte del crudo ecuatoriano.Esto pese a que fue advertido de que el hecho era lesivo para el país, con un perjuicio estimado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado.La defensa alega que el contrato en cuestión se firmó en 2018, dos años antes de la toma de posesión del político.Se necesitan al menos 92 votos de los 137 integrantes del Parlamento para que Lasso sea sancionado.El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ratificó este lunes 15 que el presidente acudirá a la Asamblea Nacional el martes 16 para defenderse.Lasso ha expresado que, de no contar el respaldo, apelará a la "muerte cruzada". La herramienta constitucional que le permite disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas.También conversamos con Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por FLACSO-Ecuador."Hay debate. Analistas creen que se podrían llegar a los 92 votos mínimos para destituir al presidente. Yo considero que será más difícil, dado que una parte importante del partido Pachakutik [brazo político del movimiento indígena] y de la Izquierda Democrática han negociado cargos públicos con el Ejecutivo", agregó.De acuerdo con el entrevistado, esto "podría considerarse un delito, pero por la inacción del Estado, ante congresistas que han reconocido públicamente negociar votos, no se les ha emitido acción judicial".El analista explicó las implicancias para el país, y en particular para el propio Lasso, de activar el mecanismo de la "muerte cruzada", que le permitiría "gobernar por decreto."[Lasso] tendría medio semestre en el poder implementando medidas que no ha podido establecer. Esta amenaza de muerte cruzada puede servir también para chantajear a congresistas poco populares. Se habla de una batalla verbal y negociación entre asambleístas. Pero la certeza llegaría el momento del voto", declaró el experto ecuatoriano.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la crisis de inseguridad en Costa Rica, con elevadas cifras de homicidios, vinculada con la influencia de cárteles de droga, sumado a un aumento de oferta y demanda.Fruto de la situación, el presidente Rodrigo Chaves realizó cambios importantes en el Ministerio de Seguridad.Conversamos con Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales.En otro orden, Turquía tendrá, por primera vez en 100 años de República, una segunda vuelta electoral prevista para el 28 de mayo.El presidente Recep Tayyip Erdogan, del Partido de la Justicia y el Desarrollo, enfrentará a Kemal Kilicdaroglu, representante del opositor Partido Republicano del Pueblo.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

