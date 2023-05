https://sputniknews.lat/20230515/quien-es-cesar-montes-el-exguerrillero-guatemalteco-que-amlo-quiere-asilar-en-mexico-1139481670.html

¿Quién es César Montes, el exguerrillero guatemalteco que AMLO quiere asilar en México?

¿Quién es César Montes, el exguerrillero guatemalteco que AMLO quiere asilar en México?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que está en plática con el Gobierno de Guatemala para brindar asilo al exlíder guerrillero...

américa latina

guatemala

méxico

guerrilla

política

guerrero

andrés manuel lópez obrador

gobierno de guatemala

jimmy morales

Montes, cuyo nombre real es Julio César Macías López, fue detenido en 2020 en Guerrero, entidad de México, por su presunta participación en el asesinato de tres soldados en territorio guatemalteco.El exguerrillero guatemalteco tiene más de 70 años, por lo que el mandatario latinoamericano plantea que viaje de regreso a México con fines de asilo político.Montes en la guerrillaEl nombre de César Montes comenzó a ser conocido en Guatemala debido a que es uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la primera organización guerrillera de la nación centroamericana. Surgió a inicios de la década de 1960 y Montes la comandó durante 1966, tras la muerte del dirigente Luis Turcios Lima. Posteriormente, dejó el país y se desvinculó de la guerrilla. Más tarde, hacia 1982, fue uno de los dirigentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), un partido político conformado por los cuatro grupos guerrilleros más relevantes del país: las FAR, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).¿Por qué está detenido?César Montes fue detenido en octubre de 2020 por su presunta participación en el homicidio de tres elementos del Ejército guatemalteco, perpetrados en el municipio de El Estor, perteneciente al departamento de Izabal. De acuerdo con las autoridades, el exguerrillero de las FAR es el autor intelectual del homicidio, registrado en 2019. Por este hecho, el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales (2016-2020), decretó el estado de sitio en 22 municipios de seis departamentos del país.Según declaraciones del entonces mandatario realizadas en radio La Red y retomadas por Guatevision, lo que aconteció en la comunidad fue un incidente con un grupo del Ejército que atemorizaba a la población, especialmente a mujeres. Posteriormente, los comunitarios dispararon en contra de los campesinos, usando las armas de los elementos."Montes aseguró en entrevista de que el Ejército agredió a la población, motivo por el cual respondieron y la situación se salió de control, aunque reconoció que fueron integrantes de esa organización quienes ejecutaron a los tres soldados", puntualizó el ahora expresidente guatemalteco.Ante este hecho, el entonces líder de la Fundación Turcios Lima viajó a México, donde tramitó su asilo político. No obstante, fue detenido en Acapulco, Guerrero, en octubre de 2020, antes de que el trámite procediera, y desde esa ciudad portuaria trasladado a Guatemala."Nunca ordenó ningún juez mexicano mi detención, por lo tanto es ilegal, lo mismo que mi expulsión. Estaba en trámite mi asilo político. El Gobierno de Guatemala me acusó, sin prueba alguna, de haber asesinado a tres marinos, intentado asesinar a otros tres que quedaron heridos y haber ordenado la persecución de otros tres", se defendió el exguerrillero. "Pero yo nunca estuve en el lugar de los hechos, no pude ordenar que lo hicieran porque en ese sitio no hay señal de teléfonos celulares, tampoco instigué esos hechos", afirmó en entrevista para el portal web Tiempo Argentino, que fue replicada en el sitio Resumen Latinoamericano.El 29 de marzo de 2022, Montes fue condenado a 175 años de prisión por los delitos de homicidio y asesinato en grado de tentativa, de acuerdo con el Ministerio Público guatemalteco."Celebro que César Montes haya sido condenado a 175 años de cárcel tras ser vencido en juicio por el asesinato de 3 soldados en pleno cumplimiento del deber. Hoy se hace justicia en su memoria", escribió en su cuenta de Twitter el ahora presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

guatemala

méxico

guerrero

