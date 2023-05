"Soy un optimista congénito": Biden tras críticas por la falta de acuerdo con el Congreso

https://sputniknews.lat/20230515/soy-un-optimista-congenito-biden-tras-criticas-por-la-falta-de-acuerdo-con-el-congreso-1139460670.html

El mandatario estadounidense declaró durante un evento en Delaware que este 16 de mayo sostendrá una reunión con líderes del Congreso para tratar el tema.La reunión ya había sido anunciada por la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, pero fue aplazada por motivos que no fueron explicados. Sobre el aplazamiento del encuentro, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, declaró que no debía tomarse como una mala señal, ya que no se realizó porque las conversaciones a nivel de staff aún no avanzaban.En sentido similar se expresó Joe Biden en la víspera al asegurar que las negociaciones "avanzan", pero "el punto central" no se había alcanzado.Biden y los republicanos se encuentran en una disputa para acordar un aumento en el límite de la deuda federal, lo que impediría que Estados Unidos caiga en un default a principios de junio.Las declaraciones Biden sobre su optimismo en torno al posible impago suceden días después de que legisladores republicanos criticaran la poca disposición de la Administración Biden para llegar a un acuerdo. Una de las voces más críticas fue la del senador Ted Cruz, quien sugirió que el mandatario padecía de sus facultades mentales para poder negociar. Todd Bubba Horwitz, estratega jefe de mercado de BubbaTrading.com, dijo a Sputnik recientemente que Estados Unidos se encuentra "en la peor situación posible" por la crisis bancaria, el exceso del gasto público y la baja calidad y cantidad de empleos. "Además, el hecho de haber cedido todo nuestro poder a China y a Arabia Saudita y básicamente haber convertido a Estados Unidos en una cloaca virtual ahora mismo", apuntó.

