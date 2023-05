https://sputniknews.lat/20230516/alemania-compra-tubos-sobrantes-del-gasoducto-nord-stream-2-por-70-millones-1139527338.html

Alemania compra tubos sobrantes del gasoducto Nord Stream 2 por €70 millones

BERLÍN (Sputnik) — El Gobierno alemán adquirió por 70 millones de euros a la compañía Nord Stream 2 AG, declarada en bancarrota, los tubos que quedaron tras la... 16.05.2023, Sputnik Mundo

"El Gobierno federal los compró por unos 70 millones de euros", comunicó el medio refiriéndose a fuentes propias y agregando que la adquisición tuvo lugar a principios de esta primavera boreal. En febrero pasado, el periódico Welt am Sonntag escribió que las autoridades alemanas planeaban utilizar los tubos sobrantes del gasoducto Nord Stream 2 para tender una tubería desde la terminal del gas natural licuado, situada cerca de la isla de Rugen, a la localidad de Lubmin (estado federal de Mecklemburgo-Antepomerania); se trataba de unos 3.000 tubos, precisó. Más tarde, el medio informó que, debido a las sanciones impuestas contra Rusia, el Gobierno alemán tuvo que coordinar ese asunto con las autoridades de Estados Unidos, así como comunicó que no habría obstáculos para sellar esa transacción, a no ser que la parte rusa se quede con el dinero. El pasado 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, informó de una fuga de gas provocada por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló la posesión de evidencias que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a las dos tuberías en una zona del mar Báltico.El Nord Stream 2, con capacidad de trasiego de 55.000 millones de metros cúbicos al año, se tendió desde la costa de Rusia a través del mar Báltico hasta Alemania. Como su operador actuó la compañía Nord Stream 2 AG, con participación del único accionista, el consorcio ruso Gazprom. La construcción duró tres años y se dio por concluida en 2021.

