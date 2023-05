https://sputniknews.lat/20230516/amlo-analiza-reestructurar-deuda-de-ahmsa-que-los-trabajadores-no-sean-despedidos-1139525591.html

AMLO analiza reestructurar deuda de AHMSA: "Que los trabajadores no sean despedidos"

AMLO analiza reestructurar deuda de AHMSA: "Que los trabajadores no sean despedidos"

16.05.2023

El adeudo, de acuerdo con el mandatario latinoamericano, se ubica entre los 3.000 a 5.000 millones de pesos, 170 millones a 286 millones de dólares.Acerca de la deuda de AHMSA, López Obrador especificó que la firma no cumplió con los pagos a dependencias mexicanas como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)."¿Qué les hemos propuesto a los dueños de Altos Hornos de México? Que inviertan, que llegue dinero fresco a la empresa, que haya un plan para rescatarla desde el punto de vista productivo; que se modernice, que se mantenga a los trabajadores", precisó.El presidente mexicano comentó que, en caso dado, AHMSA necesitaría tiempo para pagar. Sin embargo, reiteró que su Gobierno está dispuesto a forjar proyectos a futuro, calendarizar los pagos y regularizar su situación."Estamos esperando la respuesta [de la compañía], pensando, desde luego, en los trabajadores, que no sean despedidos. Va a depender mucho que el señor que administraba [Alonso Ancira] se convenza de que no ha podido [solventar los gastos] y que ya son otros tiempos", destacó López Obrador.¿Qué es Altos Hornos de México?La compañía Altos Hornos de México (AHMSA) está en el estado de Coahuila, al norte de México. Fue fundada en 1942 y es una de las mayores siderúrgicas del país. Sin embargo, durante y tras el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) es parte de una querella de corrupción, donde están involucrados el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, y el dueño de AHMSA, Alonso Ancira.El empresario dejó la presidencia ejecutiva de la firma tras su arresto en Palma de Mallorca, España, en mayo de 2019, acusado de haber pagado 3,5 millones de dólares en 2014 como sobornos a Lozoya, quien ahora está detenido en el Reclusorio Norte.Como resultado de la coima, Altos Hornos de México compró a la firma siderúrgica una fábrica productora de fertilizantes con un sobreprecio de 273 millones de dólares, considerada "chatarra" por la Auditoría Superior de la Federación.

