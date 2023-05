https://sputniknews.lat/20230516/aumenta-la-morosidad-de-los-consumidores-en-eeuu-1139502357.html

Aumenta la morosidad de los consumidores en EEUU

Aumenta la morosidad de los consumidores en EEUU

Esta situación, según concluye Bloomberg en un artículo publicado este lunes 15 de mayo, refleja signos de estrés en la economía estadounidense, añadiendo que la morosidad aumentó para la mayoría de los tipos de préstamos de consumo en ese país durante los primeros tres meses del 2023."Los consumidores suelen acumular más deudas de tarjetas de crédito al final del año, durante la temporada navideña, y luego reducen esos saldos al comienzo del año siguiente, a veces con la ayuda de reembolsos de impuestos. Pero por primera vez en 20 años ese no fue el caso este año, lo que sugiere que algunos hogares están bajo presión por los precios más altos y pueden depender de las tarjetas de crédito para mantener sus gastos", explica el medio financiero.De acuerdo al artículo, los hogares estadounidenses agregaron en el primer trimestre del año 148.000 millones de dólares en deuda general, lo que eleva el total a 17,05 billones de dólares, según un informe publicado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Los saldos adeudados por los consumidores estadounidenses ahora son 2,9 billones de dólares más altos que antes de la pandemia."Los saldos de las tarjetas de crédito se mantuvieron estables en el primer trimestre, en 986.000 millones de dólares, en contra de la tendencia típica de caídas de saldo en los primeros trimestres”, señalaron los investigadores en el informe de la Fed, citados por Bloomberg.El documento señala que si bien la tasa general de morosidad se mantiene aún en niveles bajos, la proporción de deuda, que tiene al menos 30 días de retraso, está al alza para la mayoría de los préstamos, incluyendo las tarjetas de crédito y los préstamos para comprar autos."Muchos hogares aprovecharon los pagos de estímulo federal y el congelamiento de pagos de préstamos estudiantiles para acumular ahorros y pagar deudas de tarjetas de crédito y otros préstamos durante la pandemia. Pero eso se revirtió a medida que los consumidores reanudaron patrones de gasto más normales, incluidos viajar y salir a restaurantes", añade Bloomberg.Se trata de la más reciente señal de que Estados Unidos podría estar dirigiéndose a una recesión económica, luego del cierre de tres importantes bancos regionales en el último mes y la posibilidad de que el Gobierno de los EEUU caiga en un default a causa del fracaso de las negociaciones para aumentar el techo de su deuda."El incumplimiento de las obligaciones de EEUU produciría una catástrofe económica y financiera", alertó en ese sentido la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien le informó al Congreso que la Administración no podrá cumplir con sus obligaciones el 1 de junio si no se llega a un acuerdo.

