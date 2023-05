https://sputniknews.lat/20230516/borrell-amenaza-a-la-india-con-declaraciones-confusas--1139523748.html

Borrell amenaza a la India con declaraciones "confusas"

Borrell amenaza a la India con declaraciones "confusas"

Pese a las sanciones impuestas por la Unión Europea hacia Rusia, su petróleo sigue entrando a los mercados europeos, lo que pone en duda la eficacia de la... 16.05.2023, Sputnik Mundo

Borrell indicó al periódico Financial Times que las refinerías de la India compran grandes volúmenes del crudo ruso que, tras ser refinado al combustible, se vende en Europa. El oficial afirmó que la UE debe tomar medidas para impedirlo, tras estimar que el negocio indio constituye para Rusia una forma de eludir sanciones europeas.Sin embargo, existe una clara contradicción en el asunto, ya que esta forma de comercio entre la India y Europa disfruta de toda la legalidad, incluso con las restricciones al crudo ruso, subraya la publicación. Ante las crecientes dudas sobre la utilidad de ese instrumento de presión sobre su antigua fuente principal de recursos energéticos, los dirigentes europeos intentan encontrar otras vías que cumplirían las expectativas. Sin embargo, en su intento de promover medidas más duras sobre la economía rusa, el jefe de la diplomacia europea sometió a críticas a uno de sus socios actuales del mercado energético tras la disminución de las exportaciones desde Rusia. De acuerdo con su punto de vista, se necesita prohibir a la India, que, en su opinión, aprovecha la oportunidad de conseguir petróleo más barato y reusar el crudo ruso en el comercio con Europa.El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia, ya se negó a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el 5 de diciembre. Las empresas de estos países tienen prohibido proporcionar servicios como seguros, intermediación y asistencia financiera para el transporte del petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que no se plegará a estas condiciones. Putin promulgó a finales de diciembre un decreto que prohíbe la venta del petróleo ruso a las personas físicas y jurídicas extranjeras cuyos contratos estipulen de forma directa o implícita el mecanismo de tope a los precios.Estas medidas no han dado los resultados esperados por Occidente. El periódico cita a un oficial que trabaja en la coalición del techo de precios al petróleo ruso, quien tuvo que admitir que las exportaciones rusas de petróleo "se mantienen muy estables desde la imposición del tope de precios".Declaraciones "inútiles"En este sentido, el exenviado de Nueva Delhi a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, el exsecretario adjunto de cooperación internacional en el Ministerio de Petróleo y Gas Natural de la India, Talmiz Ahmad, criticó la postura de la Unión Europea, al subrayar que las declaraciones de Borrell "son muy confusas".Ahmad señaló que el comercio de crudo entre la India y Rusia se guía por su propia "seguridad energética" y por lo que es mejor para "nuestro interés nacional". Asimismo, criticó a Borrell por afirmar que Nueva Delhi se abastece de crudo ruso a un precio "más barato" gracias a la limitación de costos impuesta por el G7 a Moscú. "Tanto la India como China han acordado el precio del crudo en consultas directas con Rusia. El precio también lo determinan las fuerzas del mercado", subrayó el exdiplomático.Concluyó que las declaraciones de Borrell eran "inútiles" y parecían más bien una "postura interna" ante la opinión pública europea para hacerse el duro con Moscú.Aumento de las exportaciones indias de productos refinados a la UE Las declaraciones del funcionario de la UE se producen en un contexto de aumento de las exportaciones indias de gasóleo y otros productos refinados del petróleo. De acuerdo con la consultora energética Kpler, la UE importará 360.000 barriles diarios de productos petrolíferos refinados de la India, lo que convertirá a Nueva Delhi en el principal proveedor de estos productos a Bruselas. Al mismo tiempo, se espera que las importaciones indias de crudo ruso aumenten hasta un 44% de sus importaciones totales de petróleo, lo que reforzaría aún más la posición de Moscú como principal proveedor energético de la India. Según datos oficiales del Ministerio de Comercio e Industria, Moscú se convirtió en el mayor exportador de crudo a la India en 2022-2023, habiendo suministrado más de 50 millones de toneladas de petróleo.El banco estatal indio Bank of Baroda informó este mes de que el año pasado se multiplicaron por 10 los envíos de crudo ruso por vía marítima a la India. El ente financiero afirmó que la compra de crudo a Moscú ahorró a la quinta economía mundial casi 5.000 millones de dólares, en medio de la volatilidad mundial de los precios de la energía provocada por los esfuerzos occidentales por eliminar progresivamente del mercado las materias primas rusas. China y la India se han convertido en los mayores receptores de crudo ruso desde el año pasado, mientras Moscú busca destinos alternativos para sus productos energéticos tras las sanciones del G7 y la limitación de precios. Antes de 2022, la UE y el G7 eran los mayores compradores de energía rusa.

