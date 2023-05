https://sputniknews.lat/20230516/brasil-se-cierra-el-cerco-contra-el-expresidente-bolsonaro-1139541587.html

Brasil: ¿Se cierra el cerco contra el expresidente Bolsonaro?

Con varias investigaciones en curso, el exmandatario del país sudamericano (2018-2022) se defiende de las acusaciones en su contra.

El juicio que investiga a las personas participantes del intento de Golpe de Estado en Brasil, el pasado 8 de enero en la capital Brasilia, está llegando a su fin.El Supremo Tribunal Federal finalizará el lunes 22 de mayo el proceso de juzgar a 250 nuevas personas por su participación en la irrupción en el Congreso, al Tribunal Supremo y al Palacio de Planalto, por parte de simpatizantes bolsonaristas."Hay expectativa de que todas esas personas sean condenadas por distintos delitos contra el país, entre ellos conspiración, acción violenta por un golpe de Estado y destrucción", dijo a Telescopio el analista brasileño José Reinaldo Carvalho, director del Centro Brasileño de Solidaridad Con los Pueblos y Lucha por la Paz.La investigación a los participantes de los actos de vandalismo comenzó con la denuncia de 1.390 personas. De estas, 550 fueron acusadas por la Justicia que también intenta determinar el financiamiento y la organización de los hechos delictivos.El expresidente Jair Bolsonaro perdió la inmunidad el pasado 1 de enero, cuando Luiz Inácio "Lula" Da Silva asumió como presidente. Bolsonaro decidió no acudir a la ceremonia de traspaso de mando por diferencias políticas, y días antes decidió viajar a EEUU.La investigación en curso puede derivar en responsabilizar y detener al exmandatario por los actos radicales.En tanto, el líder del Partido Liberal declaró este martes 16 ante la Policía Federal por el presunto fraude con la documentación de las vacunas contra el COVID-19."Creo que Bolsonaro va a repetir que no tiene nada que ver con eso, que no dio la orden de falsificar los documentos. Estamos pendientes de una posible confesión de su edecán, quien está muy comprometido", indicó Carvalho.El entrevistado también realizó un balance del Gobierno del presidente Luiz Ináco Lula Da Silva, a casi 5 meses de iniciar su mandato."Lula está librando una batalla muy fuerte con el Banco Central de Brasil, el cual ya no tiene vínculos con el Ejecutivo y puede hacer lo que quiere con la política monetaria del país", opinó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

