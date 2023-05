https://sputniknews.lat/20230516/china-arrebata-el-dominio-de-eeuu-sobre-el-mercado-de-petroleo-de-oriente-medio-1139520770.html

China arrebata el dominio de EEUU sobre el mercado de petróleo de Oriente Medio

Los últimos meses, el mundo observa la creciente tensión en los mercados de crudo de Oriente Medio ante el aumento del número de capturas de buques petroleros... 16.05.2023, Sputnik Mundo

EEUU desvió el petrolero iraní Suez Rajan que llevaba un cargamento completo de crudo con destino a China. El país norteamericano atribuyó la legalidad de su decisión unilateral a sus propias sanciones impuestas al petróleo persa.Después del incidente, Irán respondió con mismos métodos hacia el petrolero Advantage Sweet, cuyo crudo estaba destinado a la empresa estadounidense Chevron y buque cisterna the Niovi. La decisión suscitó la protesta de EEUU, aunque Irán también tenía una explicación de sus motivos, con una disputa legal que se remonta a 2020 entre ellos.En su artículo para el portal OilPrice, el mundialmente famoso corredor de bolsas y comerciante Simon Watkins pone el foco en que el país se siente más libre en sus métodos de represalias hacia EEUU, ya que tras el inicio de la operación militar en Ucrania, el mundo geopolítico sufre cambios significativos. En este sentido, mientras el último se mueve ante uno multipolar, Irán adquiere más socios, entre ellos China, y no sufre ningún tipo de aislamiento. Para ilustrarlo, cita algunas de las entrevistas llevadas con los funcionarios en el ámbito correspondiente de la UE e Irán. Uno de ellos indicó que China, un actual socio iraní importante, no tolerará la interferencia de EEUU en la cooperación con sus aliados de Oriente Medio. Esto sucede, pese a que EEUU sigue esforzándose por proteger su visión mundial, imponiéndolo sobre otros Estados, de acuerdo con su punto de vista. Watkins agrega que China tiene todos los fundamentos legales para defender sus intereses, pues disfruta de un acuerdo de cooperación estratégica de 25 años con Irán, lo que proporciona varios beneficios en amplios ámbitos de cooperación bilateral. El convenio abre puertas para las actividades chinas en cruciales sectores iraníes, entre los que se enumeran la esfera energética, económica y, lo valioso, según su punto de vista, la esfera militar. Las condiciones alcanzadas en el convenio permiten realizar el intercambio anual de experiencia de sus FFAA y conceden a China la oportunidad de utilizar "instalaciones militares y civiles iraníes para cualquier fin que necesitaran".Watkins subraya que aunque los militares chinos no participaron directamente en la captura de petroleros, según sus fuentes, "Pekín prestó apoyo tácito a Irán" que le permitió apoderarse de los dos buques. De tal modo, explica, el gigante asiático deja claro que no tolerará interferencia alguna por parte de EEUU, más aún en sus relaciones comerciales del Oriente Medio y los flujos de hidrocarburos que llevan a China. Por lo tanto, las capturas de los buques petroleros son más bien una manifestación política que una acción con fines económicos, opina el autor. El artículo hizo hincapié en que hoy en día China constituye el país capaz de crear un distinto sistema del mercado global de crudo, convirtiéndose gradualmente en uno de los principales supervisores de los corredores de transporte de petróleo en Oriente Medio. Para realizar este objetivo, el Estado pasa a un sistema de pagos en monedas nacionales, abandonando el dólar estadounidense e incluso pagando en monedas de Kenia, Angola y Zambia. El experto del periódico subrayó que China dispone de todos los derechos para proteger sus intereses nacionales, independientemente de las sanciones unilaterales que EEUU imponga a sus socios. Esto también se aplica a Irán, donde las relaciones comerciales de Pekín con Teherán están "saliendo de las sombras". Teniendo todos los hechos mencionados en cuenta, se concluye, que en esta nueva realidad, el país asiático desafía a EEUU en muchos ámbitos, especialmente en los merados de crudo de Oriente Medio y control de los mares de la región.

