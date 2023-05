https://sputniknews.lat/20230516/como-las-practicas-economicas-de-roma-y-grecia-tienen-que-ver-con-la-crisis-bancaria-de-hoy-1139498812.html

Cómo las prácticas económicas de Roma y Grecia tienen que ver con la crisis bancaria de hoy

Cómo las prácticas económicas de Roma y Grecia tienen que ver con la crisis bancaria de hoy

El nuevo libro del profesor Michael Hudson, "El colapso de la Antigüedad: Grecia y Roma como punto de inflexión oligárquico de la civilización"

La tesis principal del profesor Hudson es absolutamente devastadora: se propone demostrar que las prácticas económicas y financieras en la antigua Grecia y Roma —los pilares de la civilización occidental— prepararon el escenario para lo que está sucediendo hoy frente a nuestros ojos: un imperio reducido a una economía rentista, colapsando desde dentro.Y eso nos lleva al denominador común en cada sistema financiero occidental: se trata de deuda, que inevitablemente crece por interés compuesto. Ahí está el problema: antes de Grecia y Roma tuvimos casi 3.000 años de civilizaciones en Asia occidental haciendo exactamente lo contrario. Todos estos reinos sabían de la importancia de cancelar las deudas. De lo contrario, sus súbditos caerían en esclavitud; perderían sus tierras a manos de un grupo de acreedores ejecutores y estos, generalmente, tratarían de derrocar al poder gobernante.El profesor Hudson explica claramente lo que sucede cuando los acreedores toman el control y "reducen todo el resto de la economía a la esclavitud": es lo que hoy se llama "austeridad" o "deflación de la deuda".Entonces, "lo que está sucediendo en la crisis bancaria de hoy es que las deudas crecen más rápido de lo que la economía puede pagar. Y así, cuando las tasas de interés finalmente comenzaron a ser elevadas por la Reserva Federal, esto causó una crisis para los bancos".El autor del libro también propone una formulación ampliada: "El surgimiento de las oligarquías financieras y de tenencia de tierras hizo permanente el peonaje por deudas y la servidumbre, con el apoyo de una filosofía legal y social proacreedor que distingue a la civilización occidental de lo que sucedió antes. Hoy se llamaría neoliberalismo".Luego se propone explicar a fondo cómo se solidificó este estado de cosas en la Antigüedad, en el transcurso de más de cinco siglos. Uno puede escuchar los ecos contemporáneos de "represión violenta de las revueltas populares" y "asesinato selectivo de líderes" que buscan cancelar las deudas y "redistribuir la tierra a los pequeños propietarios que la han perdido a los grandes terratenientes".Oligarquías depredadoras y "despotismo oriental"El veredicto es despiadado: "Lo que empobreció a la población del Imperio Romano" legó un "cuerpo de principios legales basados en los acreedores al mundo moderno".El profesor Hudson desarrolla una crítica devastadora de la "filosofía darwinista social del determinismo económico": una "perspectiva autocomplaciente" ha llevado a que las instituciones actuales de individualismo y seguridad de los contratos de crédito y propiedad —que favorecen los créditos de los acreedores sobre los deudores y los derechos de los propietarios sobre los de los inquilinos— se remontan a la antigüedad clásica como "desarrollos evolutivos positivos, alejando a la civilización del 'despotismo oriental'".Todo eso es un mito. La realidad era una historia completamente diferente, con las oligarquías extremadamente depredadoras de Roma librando "cinco siglos de guerra para privar a las poblaciones de libertad, bloqueando la oposición popular a las duras leyes favorables a los acreedores y la monopolización de la tierra en latifundios".Así que Roma, de hecho, se comportó muy parecido a un "Estado fallido", con "generales, gobernantes, recaudadores de impuestos, prestamistas y mendigos de alfombras" exprimiendo plata y oro "en forma de botín militar, tributo y usura de Asia Menor, Grecia y Egipto". El ensayista muestra cómo las economías griega y romana en realidad "terminaron en austeridad y colapsaron después de haber privatizado el crédito y la tierra en manos de oligarquías rentistas". ¿Te suena eso a una situación contemporánea?Y, sin embargo, este enfoque del páramo romano ha sido descrito lujosamente en el Occidente moderno como trayendo una misión civilizadora al estilo francés ante "los bárbaros", mientras lleva la carga del proverbial hombre blanco. Podría decirse que el nexo central de su argumento está aquí:Era un mercado que mantenía a los ciudadanos de Roma y su imperio dependientes para las necesidades básicas de los ricos mecenas y prestamistas, y del pan y los circos, del subsidio público y de los juegos pagados por los candidatos políticos, que a menudo pedían prestado a oligarcas ricos para financiar sus campañas.Además, recuerda que los propios historiadores de Roma —Tito Livio, Salustio, Apiano, Plutarco, Dionisio de Halicarnaso, entre otros— "enfatizaron la subyugación de los ciudadanos a la servidumbre por deudas". Incluso el Oráculo de Delfos, en Grecia, así como poetas y filósofos, advirtieron contra la codicia de los acreedores. Sócrates y los estoicos advirtieron que "la adicción a la riqueza y su amor al dinero era la principal amenaza para la armonía social y, por lo tanto, para la sociedad".Y eso nos lleva a cómo esta crítica fue completamente eliminada de la historiografía occidental. "Muy pocos clasicistas", señala Hudson, siguen a los propios historiadores de Roma describiendo cómo estas luchas por la deuda y el acaparamiento de tierras fueron "los principales responsables del declive y la caída de la República".Hudson también nos recuerda que los bárbaros siempre estuvieron a las puertas del Imperio: Roma, de hecho, fue "debilitada desde dentro", por "siglos y siglos de excesos oligárquicos".Plutarco ya estaba en ello: "La codicia de los acreedores no les trae ni goce ni beneficio, y arruina a aquellos a quienes perjudican. No labran los campos que quitan a sus deudores, ni viven en sus casas después de desalojarlos".Cuidado con la pleonexíaSería imposible examinar completamente tantas ofrendas preciosas como el jade que enriquecen constantemente la narrativa principal. Aquí hay algunas pepitas de oro (y habrá más. El profesor Hudson me dijo: "Estoy trabajando en la secuela ahora, retomando las Cruzadas").Él nos recuerda cómo los asuntos de dinero, la deuda y los intereses llegaron al Egeo y al Mediterráneo desde Asia occidental por comerciantes de Siria y el Levante, alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Pero "sin una tradición de cancelación de la deuda y redistribución de la tierra para restringir la búsqueda de riqueza personal, los jefes griegos e italianos, los señores de la guerra y lo que algunos clasicistas han llamado mafiosos [por cierto, eruditos del norte de Europa, no italianos] impusieron la propiedad de la tierra ausente sobre la mano de obra dependiente".Esta polarización económica seguía empeorando constantemente. Solón canceló las deudas en Atenas a finales del siglo VI, pero no hubo redistribución de la tierra. Las reservas monetarias de Atenas provenían principalmente de las minas de plata, que construyeron la armada que derrotó a los persas en Salamina. Pericles puede haber impulsado la democracia, pero la agitada derrota que enfrentó Esparta en la Guerra del Peloponeso (431-404 aC) abrió las puertas a una oligarquía adicta a la deuda.El problema con Roma es que ninguna narrativa escrita sobrevivió. Las historias estándar fueron escritas sólo después de que la República se había derrumbado. La Segunda Guerra Púnica contra Cartago (218-201 antes de Cristo) es particularmente intrigante, considerando sus connotaciones contemporáneas del Departamento de Defensa estadounidense: el profesor Hudson nos recuerda cómo los contratistas militares participaron en fraudes a gran escala y bloquearon ferozmente que el Senado los procesara.Todos los que estudiamos a Platón y Aristóteles en la universidad podemos recordar cómo enmarcaron todo el problema en el contexto de la pleonexía ("adicción a la riqueza"), que inevitablemente conduce a prácticas depredadoras y "socialmente perjudiciales". En la República de Platón, Sócrates propone que solo los gerentes no ricos deben ser nombrados para gobernar la sociedad, para que no sean rehenes de la arrogancia y la codicia.El profesor Hudson muestra cómo eso "también se convirtió en una ocasión para dotar a las familias más ricas de tierras públicas cuando el estado de Roma trató sus donaciones ostensiblemente patrióticas de joyas y dinero para ayudar al esfuerzo de guerra como deudas públicas retroactivas sujetas a reembolso".Con César, esa era la última oportunidad para que las clases trabajadoras obtuvieran un trato justo. En la primera mitad del siglo I antes de Cristo el político romano patrocinó una ley de bancarrota, anotando deudas. Pero no hubo una cancelación generalizada de la deuda. El hecho de que César fuera tan moderado no impidió que los oligarcas del Senado lo golpearan, "temiendo que pudiera usar su popularidad para 'buscar la realeza'" e ir por reformas mucho más populares.Después del triunfo de Octavio y su designación por el Senado como Princeps y Augusto en el año 27 antes de Cristo, el Senado se convirtió en una élite ceremonial. El profesor Hudson lo resume en una frase: "El Imperio Occidental se vino abajo cuando no había más tierra para la toma y no más lingotes monetarios para saquear". Una vez más, uno debe sentirse libre de establecer paralelismos con la difícil situación actual del hegemón.El gran acto revolucionario del capitalismo industrial fue, de hecho, liberar a las economías del legado feudal del señorío ausente y la banca depredadora, pero también retrocedió cuando las clases rentistas regresaron al capitalismo financiero.Y eso nos lleva a lo que él considera "la gran prueba para la división de hoy": "Si es simplemente para que los países se liberen del control de EEUU y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) de sus recursos naturales e infraestructura, lo que se puede hacer gravando la renta de los recursos naturales —gravando así la fuga de capitales de los inversores extranjeros que han privatizado sus recursos naturales—. La gran prueba será si los países de la nueva mayoría global buscarán elevar a toda la mano de obra, como pretende hacer el socialismo de China".

