Interpelantes afirman que el presidente Lasso facilitó un esquema de corrupción en sector público

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, habría facilitado un esquema de corrupción en el sector público, afirmaron los interpelantes en el... 16.05.2023, Sputnik Mundo

"El presidente ha inoculado la corrupción en nuestro sistema y con eso ha pulverizado la soberanía, ha pulverizado a la República", afirmó Viviana Veloz, de la bancada opositora Unión por la Esperanza (UNES, izquierda), una de las interpelantes del mandatario, junto a Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC, derecha). Lasso es acusado de no haber suspendido un polémico contrato entre la empresa estatal Flopec y el conglomerado Amazonas Tankers, para la transportación del crudo ecuatoriano, el cual habría ocasionado un perjuicio para el Estado por 6,1 millones de dólares, de acuerdo con la Contraloría General del Estado.Veloz señaló que el contrato entre las dos empresas para la transportación del petróleo ecuatoriano dejó pérdidas millonarias, pero fue renovado en 2022 con una cláusula que no podrá deshacerse hasta agosto de 2024.Veloz encabezó la comisión legislativa que investigó las revelaciones del medio de comunicación La Posta sobre el mencionado contrato y que implicaron en esta trama al cuñado del presidente Lasso, el empresario Danilo Carrera, así como a su amigo, el también empresario Rubén Chérrez, asesinado tras conocerse el escándalo de corrupción.La trama involucra además al exgerente general de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque Lecaro, quien fuera funcionario en el Banco de Guayaquil, propiedad de la familia del Jefe de Estado.La legisladora indicó que, en base a documentos y audios, el presidente conoció la existencia de este contrato irregular, se negó a recibir el informe del entonces gerente de Flopec sobre las condiciones desventajosas para la empresa ecuatoriana y, por el contrario, ordenó su remoción."Nunca tomó las medidas necesarias para resarcir esa situación jurídica o apoyar, ya sea la terminación unilateral o a su vez la terminación por mutuo acuerdo, que también recomendaba la gerencia jurídica, y en consecuencia usted, presidente saliente, permitió que el daño económico al Estado se siga presentando", aseveró.A su turno, el legislador Torres afirmó que la defensa del presidente Lasso sostuvo que durante su presidencia, en especial en 2022, Flopec no habría realizado una contratación nueva para el transporte del crudo ecuatoriano con Amazonas Tankers, por lo que el juicio carece de pruebas.Torres aseveró que cada uno de los hechos señalados para este proceso han sido acreditados durante las prácticas de las respectivas pruebas en la comisión legislativa de Fiscalización y Control Político bajo el estándar probatorio de un juicio político.Sin embargo, los argumentos de Veloz y Torres fueron expuestos en ausencia en la sala plenaria del Legislativo del mandatario ecuatoriano, quien se presentó posteriormente para su alegato de defensa del delito de peculado, el cual comenzó con la afirmación de que este juicio es un "infundado proceso".

