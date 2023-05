https://sputniknews.lat/20230516/las-elecciones-presidenciales-evidencian-la-debacle-de-la-democracia-mexicana-y-de-sus-partidos-1139442394.html

Las elecciones de 2024 en México evidencian las divisiones internas de los partidos

Las elecciones de 2024 en México evidencian las divisiones internas de los partidos

La antesala de las elecciones presidenciales de México no sólo resalta las divisiones internas de los partidos, sino también la debacle de la democracia ante...

Aunque de manera oficial el proceso electoral para 2024, en el que se renovará el Congreso de la Unión, se votarán nueve gubernaturas, incluida la capital del país, y se elegirá a un nuevo presidente, las divisiones internas en lo partidos políticos crecen ante la necesidad de definir a un candidato y ante la aparente inmutable popularidad del hoy predominante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).Según una encuesta de Massive Caller publicada este 13 de mayo, Morena se mantiene como la opción favorita entre los mexicanos, con casi un 44% de las preferencias nacionales, por encima del 29% que tiene la alianza Va por México, formada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la segunda posición.A pesar de ser el favorito para ganar la presidencial del 2024, Morena no es ajeno a la polémica por la definición de la candidatura. Los recientes llamados de uno de los aspirantes morenistas, el canciller Marcelo Ebrard, para la definición del método de selección alimentan las especulaciones en torno a la posibilidad de que busque la presidencia por otro partido.El hecho de que este cambio de bando de último momento se contemple como una verdadera posibilidad refleja que los partidos políticos en México han abandonado la defensa de una plataforma ideológica y apuestan por una visión pragmática que les permita ganar elecciones, coincidieron especialistas consultados por Sputnik.Para el analista político Maximiliano Guzmán en los partidos mexicanos operan "figuras políticas que están en este juego del poder por el poder", por lo que apuestan a quedarse dentro de las mismas estructuras partidistas, e incluso en partidos que otrora fueron antagónicos ideológicos, porque lo que les "interesa es como tal ganar la elección y no tanto formar un buen gobierno".En este contexto, ambos expertos descartan la posibilidad de que en el mediano plazo se formen nuevas agrupaciones políticas derivadas de las divisiones internas partidistas y del reacomodo en el mapa político que se espera ya desde 2023 con la posible victoria de Delfina Gómez en el Estado de México, uno de los bastiones históricos más importantes del PRI y la entidad más poblada del país latinoamericano.La debacle de la ideologíaArellano considera que parte del problema que agrava las divisiones internas, principalmente en los partidos de oposición, es que todos viven "una crisis de proyecto y legitimidad", un "desfonde ideológico" pues, en esencia, "están unidos sólo en una sociedad de intereses en contra del actual estatismo", mientras que en el caso de Morena y sus aliados los une la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador.Aunque la coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, como alternativa opositora a Morena surgió una vez iniciado el Gobierno de López Obrador, el acercamiento de estos grupos políticos históricamente antagónicos y con bases ideológicas sumamente diferentes inició en 2013, con la firma del Pacto por México convocado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto para lograr la aprobación de las llamadas reformas estructurales, que permitieron la explotación del petróleo mexicano por firmas extranjeras mediante un cambio constitucional, por ejemplo.Este evento, para el doctor Marco Arellano, representa el inicio del desfonde político de la oposición mexicana, principalmente de Acción Nacional, partido que perdió la "brújula ideológica" con la gradual muerte de sus fundadores y con profundas divisiones internas, aún no resueltas, ante la postulación de Ricardo Anaya para la presidencial de 2018 y el rechazo de esta decisión, aún vigente, del expresidente Felipe Calderón.Por su parte, el PRD tuvo un fuerte desgaste tras su acercamiento al PRI, dado que el origen del partido pretendía generar un contrapeso de izquierda en tiempos en los que el tricolor se asumía como una fuerza política omnipresente. Ambos especialistas consultados consideran que esta agrupación, también conocida como el sol azteca, podría desaparecer en 2024 al no tener los votos mínimos para conservar su registro.El PRI, en tanto, con figuras políticas fuertes, pero sumido en divisiones internas y con una mala imagen que le impide generar votos, podría tener la suficiente estructura a nivel local para mantener el registro y sus políticos más destacados podrían ya retirarse o sumarse a otras fuerzas que les permitan mantenerse en el panorama, también coinciden los expertos."Las reglas del juego están hechas para que los partidos sean quienes, en la estructura, tengan el mayor peso. Y en ese sentido, nuestra construcción institucional de gestión de la democracia sigue siendo muy poco competitiva, sigue siendo muy poco actualizada conforme estas dinámicas democráticas que se están presentando".Show antes que políticaUna consecuencia de este fenómeno es que, al final, el candidato termina por convertirse en la imagen de una campaña de publicidad más que el representante de alguna plataforma política e ideológica, opina el doctor Marco Arellano.Aspirantes presidenciales como la senadora Lilly Téllez (quien en 2020 abandonó la bancada de Morena) representan para el doctor Maximiliano García "la forma en la que hoy en día se comunica la política en nuestro país: a partir del insulto o de la descalificación, de la polarización", una estrategia que la legisladora puede capitalizar para mantenerse vigente en la escena pública, pero en lo político sigue siendo insuficiente para formar una estructura de apoyo.Incluso con los llamados a reconocerse como de derecha y la atención que recibió por ello, la legisladora no logra generar simpatía entre la oposición. Según la más reciente encuesta de Massive Caller, Lilly Téllez ocupa el séptimo lugar de preferencias entre nueve posibles candidatos opositores, donde también se encuentran Ricardo Anaya, quien ocupa el primer lugar de preferencias, con 18,8% de aprobación, y Santiago Creel, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y quien aspira por segunda vez a ser candidato presidencial, con un 9% de preferencias.El punto de quiebre de MorenaAmbos especialistas advierten que en la elección de 2024 iniciará el desgaste político de Morena por dos razones. La primera es el hecho de que el discurso de ser una oposición a la élite política es insostenible durante más de un sexenio y la segunda porque López Obrador representa todo el brazo político del partido y, con su anunciado retiro, sería difícil que su sucesor o sucesora pueda mantener este apoyo incondicional de sus militantes, ya hoy divididos entre los principales aspirantes presidenciales.En este punto, el doctor Marco Arellano señala que la unidad es el punto más débil del partido fundado por López Obrador, como quedó demostrado con su ausencia de 72 horas por COVID-19, el pasado 23 de abril.Una de las primeras acciones que hizo el mandatario mexicano al reaparecer fue reunirse con los cuatro aspirantes presidenciales de su partido en Palacio Nacional, cuando Morena en el legislativo aprobaba en fast track diversas iniciativas. A la reunión acudió el senador Ricardo Monreal, a quien López Obrador nunca nombró como posible candidato y quien, días después, declararía que optaría por no competir por la candidatura si esto implicaba traicionar al partido y al presidente, un cambio de discurso de quien hace meses afirmó a Sputnik que sería él quien representaría a Morena en las urnas en 2024.El termómetro que terminará de definir quién es el candidato morenista será la elección del Estado de México, estima Arrellano Toledo. La lectura que dejaría una victoria holgada en dicho estado es que, sin importar los escándalos del candidato o su poco carisma, Morena puede ganar elecciones, por lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sería el elegido por ser quien mejor represente la continuidad del proyecto político de López Obrador.Sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard abandone Morena, los especialistas tienen opiniones divididas. Marco Arellano considera que el canciller podría unirse a una plataforma de socialdemocracia para minar votos para Morena, sin que ello le pudiera alcanzar para ganar. En contraste, Maximiliano Guzmán opina que el costo político de abandonar Morena sería muy alto para Ebrard Casaubón, por lo que ve lejana la posibilidad.

