Negociaciones sobre el techo de la deuda en EEUU: ¿llegarán a un acuerdo Biden y los republicanos?

El presidente de EEUU, Joe Biden, mantendrá una nueva ronda de conversaciones con los líderes del Congreso el 16 de mayo para discutir el estancamiento del...

A las negociaciones cara a cara, que tendrán lugar a las 15:00 hora de Washington (19:00 GMT), asistirán el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakim Jeffreys, y el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. No se han revelado otros detalles de los debates que tendrán lugar.¿Las conversaciones podrían llevar a un acuerdo?David Tawil, abogado y cofundador de Pro-Chain Capital, declaró a Sputnik que los inversores esperarán ansiosamente el momento cuando los negociadores "salgan y digan uniformemente que tenemos un acuerdo"."Pero si caemos en default, las calamidades serían incalculables. Es sólo el miedo y el pánico... Pero, por desgracia, las consecuencias o la reacción instantánea en los mercados va a ser tan grande que creo que el efecto dominó será que casi no vamos a ser capaces de recuperarnos de ello. Será un cambio permanente en la posición de Estados Unidos, su credibilidad y el dólar estadounidense, para siempre", argumentó.A su vez, Linwood Tauheed, profesor asociado de economía de la Universidad de Missouri-Kansas City, parcialmente repitió sus palabras y advirtió de una recesión residencial en el sector inmobiliario de todo Estados Unidos si el país incumple el pago de su deuda. El profesor señaló que el escenario se producirá "como resultado de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, empujando a toda la economía [estadounidense] a la recesión".Añadió que "una de las cosas que va a hacer esta recesión en el sector inmobiliario es hacer aún más grandes a los grandes bancos", ya que "hacen que haya menos opciones bancarias para las personas normales".Yellen reitera su advertenciaMientras tanto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reiteró su advertencia de que si el Congreso no actúa, Estados Unidos podría incumplir sus obligaciones de deuda ya a principios de junio.En una carta enviada el 15 de mayo al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, indicó: "Con la información adicional ahora disponible, escribo para señalar que seguimos estimando que el Tesoro probablemente ya no será capaz de satisfacer todas las obligaciones del Gobierno si el Congreso no ha actuado para elevar o suspender el límite de la deuda a principios de junio, y potencialmente tan pronto como el 1 de junio".Al mismo tiempo, Yellen añadió que la fecha real podría ser varios días o semanas más tarde, dependiendo de cuántos ingresos recaude el Gobierno federal y de cuánto tenga que pagar en las próximas semanas.Urgen a los inversores a comprar bonos del Tesoro de EEUULas declaraciones de Yellen se produjeron mientras Alex Wolf, jefe de estrategia de inversión en Asia del banco privado JPMorgan, declaró que, dado que se espera que las negociaciones sobre el techo de deuda estadounidense lleguen hasta el final, los inversores deberían evitar comprar acciones y, en su lugar, comprar bonos del Tesoro."Podría decirse que se les está acabando el tiempo. No quedan muchos días para las conversaciones", dijo Wolf, refiriéndose a las últimas conversaciones entre el Gobierno de Biden y la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, sobre la elevación del límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares.Insistió en que el mejor escenario hasta ahora es "algún tipo de acuerdo para posponerlo para que continúen las conversaciones, tal vez un mes, tal vez dos meses, pero probablemente se reducirá".Dado que los miembros del Partido Republicano de la Cámara de Representantes exigen que el aumento del límite de la deuda se vincule a recortes del gasto, y que Biden intenta descartar cualquier condición previa de este tipo, se espera que el callejón sin salida continúe en los próximos días. Desde enero, EEUU ha estado operando bajo "medidas extraordinarias" después de que el país alcanzara su límite de deuda de 31,4 billones de dólares.

