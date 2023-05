https://sputniknews.lat/20230516/se-puede-convertir-en-un-arma-letal-el-discurso-antimexicano-en-eeuu-va-mas-alla-de-lo-electoral-1139494261.html

"Se puede convertir en un arma letal": el discurso antimexicano en EEUU va más allá de lo electoral

"Se puede convertir en un arma letal": el discurso antimexicano en EEUU va más allá de lo electoral

Los dichos del republicano John Neely Kennedy sobre que México depende económicamente de EEUU han causado polémica y han sido condenados debido a su tono... 16.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-16T02:37+0000

2023-05-16T02:37+0000

2023-05-16T02:40+0000

américa latina

méxico

eeuu

partido republicano (eeuu)

racismo

xenofobia

andrés manuel lópez obrador

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/1c/1138754779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98a46dd005149b4585431dea29f7e1e4.jpg

"Sin la gente de Estados Unidos, México, figurativamente hablando, estaría comiendo alimento para gato de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio", sentenció el legislador John Neely Kennedy en el Senado estadounidense durante la comparecencia de la directora de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés), Anne Milgram, celebrada el 11 de mayo ante el recinto legislativo. Tras los dichos del republicano, representante por Luisiana, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, consideró que Kennedy es una persona racista, ignorante y para nada bienvenida en el país latinoamericano.Ebrard también indicó que, a pesar de que es una fracción minoritaria y "electorera" de los republicanos la que se dedica a señalar y ofender a México, las autoridades del país latinoamericano defenderán su soberanía en todos los foros, incluyendo el Senado de Estados Unidos si se requiere. Al respecto, la socióloga y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Librada Moreno Castro apunta que, a pesar de que las palabras del republicano pueden representar el pensamiento de una parte de los estadounidenses, no se puede hablar de que sea un sentimiento generalizado en la Unión Americana. De acuerdo con la experta, en donde podría haber eco de este tipo de planteamientos es dentro de los sectores más conservadores y nacionalistas, pero también dentro de los sectores menos beneficiados por el modelo capitalista; es decir, los blancos anglosajones que habitan en las periferias y cuya movilidad social se ha visto truncada por las recientes crisis económicas. Con ella coincide el también sociólogo y académico universitario Julián Flores Arellano, quien abunda en el sentido de que a pesar de que el discurso de Neely Kennedy podría ser meramente con fines electorales, este podría alentar el racismo, la discriminación y la xenofobia en contra de los migrantes. "Estos mensajes, me parece, están encaminados a una población específica de origen estadounidense o euroestadounidense que tienen temor a ser suplantados laboralmente por la población migrante, sobre todo latinoamericana", dice. El caso más reciente de un mexicano asesinado en tierras estadounidenses es el de Gabriel Cuén Buitimea, quien fue asesinado por un sujeto oriundo de Arizona. El agresor le disparó varias ocasiones con un arma de alto calibre, el AK47, en marzo pasado. El migrante, afirmaron testigos, estaba desarmado y solo quería cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades de vida. "A los migrantes no les regalan nada, van a trabajar"Moreno Castro subraya que los migrantes del centro y sur de América se ven beneficiados económicamente hablando en Estados Unidos al realizar tareas en sectores como el agropecuario y de mano de obra, en donde muchos ciudadanos originarios del país angloparlante no quieren laborar. De acuerdo con el 2021 LDC U.S. Latino GDP Report, presentado por el el académico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) David Hayes-Bautista en la UNAM, en mayo de 2022, si las aportaciones de los latinos en Estados Unidos fueran una economía independiente, serían la séptima potencia del mundo. La fuerza económica que representan los migrantes en EEUU, indicó el experto, solo es superada en su producto interno bruto (PIB) por Estados Unidos en su conjunto, China, Japón, Alemania, India y Reino Unido.Hayes-Bautista aseguró que la imagen pública negativa de los latinoamericanos en Estados Unidos contrasta con sus crecientes participaciones en la economía en varios sectores, y no corresponde a la realidad.Al respecto, Flores Arellano apunta que a pesar de que los migrantes mexicanos y de otros países de América Latina aportan a la economía de EEUU, la mayoría no tienen derechos políticos ahí ni cuentan una alta representatividad en la política institucional.

https://sputniknews.lat/20230511/sin-eeuu-mexico-estaria-comiendo-alimento-para-gato-un-senador-republicano-levanta-polemica-1139350622.html

https://sputniknews.lat/20230513/el-canciller-de-mexico-responde-a-senador-de-eeuu-es-un-ignorante-1139438953.html

https://sputniknews.lat/20220528/el-racismo-en-eeuu-cobra-mas-fuerza-a-raiz-del-tiroteo-en-texas-1125963115.html

https://sputniknews.lat/20220505/una-potencia-mundial-esto-es-lo-que-los-migrantes-hispanos-representan-para-la-economia-de-eeuu-1125175457.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

méxico, eeuu, partido republicano (eeuu), racismo, xenofobia, andrés manuel lópez obrador, 💬 opinión y análisis