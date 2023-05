https://sputniknews.lat/20230517/amlo-comenta-la-decision-de-lasso-no-creo-que-haya-inestabilidad-en-ecuador-y-ademas-no-lo-deseo-1139569004.html

AMLO comenta la decisión de Lasso: "No creo que haya inestabilidad en Ecuador y además no lo deseo"

AMLO comenta la decisión de Lasso: "No creo que haya inestabilidad en Ecuador y además no lo deseo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la titular mexicana en la Embajada en territorio ecuatoriano está al tanto del clima social... 17.05.2023, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa diaria, el mandatario señaló que no prevé que haya inestabilidad en Ecuador tras la decisión de Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) por grave crisis política y conmoción interna.López Obrador aseveró que México estará atento a los hechos que se vayan suscitando en Ecuador, aunque confió en que no haya actos de violencia política. "No creo que haya violencia política. En el caso de que, vamos a estar pendientes, se den enfrentamientos, ya seguramente nuestra embajadora ya está atendiendo a nuestros hermanos mexicanos en Ecuador", agregó. ¿Qué está pasando en Ecuador? Este 17 de mayo, Lasso, anunció la firma del decreto ejecutivo 741 con el cual activa la herramienta constitucional de la "muerte cruzada" para disolver la Asamblea Nacional. "Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la faculta de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos", dijo el presidente Lasso en una alocución televisada a la nación.El jefe de Estado añadió que "esta es la mejor decisión posible" porque abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad, y permitirá al Gobierno centrar sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas.Indicó que esta solución responde a una aspiración mayoritaria de poner fin a una confrontación irracional e inútil y señaló que al menos en cuatro ocasiones han intentado deponerlo del cargo durante su mandato.En estos momentos se ha militarizado los exteriores del Legislativo y se impide el ingreso a la sede del Parlamento.

