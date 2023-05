https://sputniknews.lat/20230517/amlo-propone-hacer-consulta-popular-para-decidir-si-ministros-de-la-corte-son-electos-por-la-gente-1139566250.html

AMLO propone hacer consulta popular para decidir si ministros de la Corte son electos por la gente

AMLO propone hacer consulta popular para decidir si ministros de la Corte son electos por la gente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso que se realice una consulta ciudadana para que se decida si los ministros de la Suprema Corte de... 17.05.2023, Sputnik Mundo

Durante las últimas semanas, la tensión se ha incrementado entre los poderes Judicial y Ejecutivo, esto a raíz del rechazo de los ministros hacia la reforma electoral propuesta por el mandatario latinoamericano, conocida como el Plan B.López Obrador también sugirió la frase que podría estar en la boleta de la consulta popular."'¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte, que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no?' Ahí está la pregunta ya y a votar", puntualizó.El mandatario mexicano hizo énfasis en que, presuntamente, el bloque conservador del país tratará de impedir este ejercicio."Pero eso ayuda mucho. Antes, ¿quién sabía que existía la Suprema Corte? Si todavía, si le preguntamos a la gente, todos desconocíamos quiénes eran los ministros porque era como una sociedad anónima", destacó.¿Qué pasó entre AMLO y la Suprema Corte?Durante todo su sexenio, López Obrador ha destacado los altos salarios que perciben los funcionarios del poder Judicial, especialmente quienes están en la Suprema Corte.Sin embargo, esta relación tuvo uno de sus mayores problemas el 8 de mayo de este año cuando, argumentando vicios graves en el proceso legislativo, la Corte, máximo órgano de justicia en México, invalidó en su totalidad la primera reforma electoral del mandatario latinoamericano.Con nueve votos a favor, los ministros de la Corte avalaron el proyecto que proponía la invalidez de la primera reforma electoral propuesta por el actual Gobierno de México. De los 11 integrantes del pleno, solamente las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra del proyecto de anulación.Los ministros mexicanos resolvieron que hubo una violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución mexicana debido a que la iniciativa no se publicó con la anticipación debida para su discusión legislativa; es decir, no se dio a conocer a tiempo entre los parlamentarios.

