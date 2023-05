https://sputniknews.lat/20230517/andres-arauz-a-ecuador-le-llena-de-esperanza-volver-a-votar-tras-la-muerte-cruzada-1139582791.html

Andrés Arauz: "a Ecuador le llena de esperanza volver a votar tras la muerte cruzada"

En Ecuador, Guillermo Lasso disolvió el parlamento y convocará a elecciones dentro de los próximos días. Cristina Kirchner dijo una vez más que no será candidata a presidente de Argentina y frustró las ilusiones de sus seguidores más fieles.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, activó el mecanismo de "muerte cruzada" que disolverá el Parlamento actual y llamará a elecciones anticipadas para este poder y también para el ejecutivo.Esta decisión le permitió frenar el proceso de juicio político que se estaba llevando a cabo por el parlamento, acusado por el presunto delito de malversación de fondos públicos, aunque se haya declarado ante el Congreso su "total, evidente e incuestionable" inocencia.Ahora, se deberán convocar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de siete días, para que se realicen dentro de 90 días. En Cara o Ceca entrevistamos a Andrés Arauz, que fue candidato a presidente en las últimas elecciones presidenciales por Unión por la Esperanza- UNES- y además supo ocupar el cargo de ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador.Él afirmó que aún resta ver la legalidad de este decreto, pero que "el hecho de que los militares hayan salido y declarado que esto es constitucional, le da un sabor a golpe de Estado. Esperamos que Lasso no le ponga trabas al proceso electoral"."El riesgo está en las medidas de decreto ley que puede expedir, que son antidemocráticas y tienen carácter plutocrático. Por ese medio, él plantea privatizar la educación superior, reformar el código laboral y hacer una reforma tributaria", agregó.Arauz se mostró optimista de cara a los comicios. "La Revolución Ciudadana está muy bien posicionada para lograr una victoria importante en el proceso electoral nacional", señaló.En referencia a una alianza con el movimiento Pachakutik y la CONAIE, dijo que hay "una posición abierta con los movimientos sociales" y que "hay que alcanzar un acuerdo programático para que después sí se pueda discutir algún nombre consensuado". Cristina Kirchner no será candidataLa vicepresidenta argentina reafirmó en una publicación digital dirigida "a los compañeros y compañeras" que no será candidata presidencial en las próximas elecciones de agosto debido a que "el partido judicial" buscará una "condena e inhabilitación" para lograr su "proscripción"."No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura", sostuvo la vicepresidenta.La gran pregunta ahora es qué candidato o candidata elegirá el peronismo para competir en los comicios, en medio de una gestión con pobres resultados en lo económico y bajos números en las encuestas.Pablo Zurro, Intendente de la localidad de Pehuajó en la Provincia de Buenos Aires y militante kirchnerista, respaldó la decisión de la vicepresidenta en Cara o Ceca. "Como uno sigue a su líder, cualquier anuncio que Cristina haga voy a estar de acuerdo, porque además lo justificó muy bien. Igual está proscrita. Cristina sigue siendo líder y el 25 de mayo vamos a hacer un acto donde ella va a ser oradora y creo que va a ser clave".Por su parte, el consultor político Roberto Bacman, afirmó que "se dio la lógica" porque Cristina ya había dicho que no sería candidata.Bacman opinó además sobre el futuro del Frente de Todos. "Con Cristina como candidata era prácticamente imposible que se genere una interna con competencia. Ahora, con ella saliendo se agrega aún más incertidumbre y es hora de tomar decisiones en cuanto a los candidatos. Se anotaron muchos, pero hay que ver si se mantienen o si llega a haber un consenso. Pero todo indica que va a haber PASO".

