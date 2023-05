https://sputniknews.lat/20230517/blinken-acusa-a-china-de-permitir-el-envio-de-precursores-de-fentanilo-a-mexico-1139570751.html

Blinken acusa a China de permitir el envío de precursores de fentanilo a México

Blinken acusa a China de permitir el envío de precursores de fentanilo a México

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, culpó de nueva a cuenta al gigante asiático de ser el país que proporciona la materia prima con la que se... 17.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-17T21:57+0000

2023-05-17T21:57+0000

2023-05-17T21:57+0000

internacional

eeuu

méxico

fentanilo

china

antony j. blinken

joe biden

andrés manuel lópez obrador

departamento de estado (eeuu)

comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/04/1135400728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b8d787b71875158fcbaef36e7758a72.jpg

Durante una comparecencia ante un comité del Senado, el funcionario estadounidense detalló la estrategia de EEUU para el desafío que asegura que les representa China, país que, de acuerdo con Washington, es el encargado de enviar los precursores de fentanilo al territorio norteamericano. Blinken indicó que EEUU seguirá insistiendo en la necesidad de frenar el flujo de dichos precursores de la droga que tan solo en 2021 cobró la vida de más de 71.000 ciudadanos de su país. "Seguiremos insistiendo en la necesidad de frenar el flujo de precursores que exacerban el fentanilo y los opioides sintéticos y la crisis que plantean. Y aprecio mucho el liderazgo de este comité en este desafío tan urgente para los Estados Unidos", dijo el titular del Departamento de Estado en la Administración de Joe Biden. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, China envía a México estos precursores, mismo que se troquelan en suelo mexicano para luego trasegarse en el mercado estadounidense. El pasado 5 de mayo, en su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que su Administración tiene pruebas de que el fentanilo podría ser originario de China.En el mismo evento, el secretario de Marina en México, el almirante Rafael Ojeda, detalló la identificación de un cargamento con 600 bultos de más de 30 kilos, cada uno con un elemento llamado resina de combustibles, contenido en la costa Pacífico de la nación latinoamericana."Hubo cierta duda. Los perros marcaron algo y nos juntamos en el laboratorio que tenemos nosotros —que es de alta especialidad y dedicado a detectar sustancias ilícitas—, el laboratorio que tiene la aduana y el de Cofepris [Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios]", detalló el mando. "Nos pusimos de acuerdo los tres. El trabajo se lleva su tiempo porque hay que hacer un análisis muy profundo. Es algo muy serio", abundó el titular de la Marina mexicana. Tras varios exámenes, se detectó que el cargamento estaba contaminado con fentanilo y metanfetaminas.En abril de este año, ante la controversia por fentanilo entre China, México y Estados Unidos, López Obrador envió una carta a su par chino, Xi Jinping, donde le pidió trabajar de manera conjunta en el combate contra este opiáceo.El Gobierno de China respondió a través de la portavoz de su Ministerio de Exteriores, Mao Ning, que no existe tráfico de ese estupefaciente entre las naciones, pero que apoya a México en defender su soberanía ante Estados Unidos.En ese entonces contestaron que "ellos no exportaban fentanilo, que no tenían registros y que si podíamos ayudarles también, en muy buenos términos, a probar que llegaba [la sustancia] de China. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China en un contenedor al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán", contrastó el presidente mexicano en su conferencia matutina.

https://sputniknews.lat/20230516/amlo-insiste-en-dialogar-con-china-en-combate-contra-el-fentanilo-queremos-llegar-a-un-acuerdo-1139538234.html

https://sputniknews.lat/20230511/mexico-pone-las-muertes-y-el-combate-y-la-responsabilidad-de-eeuu-por-la-crisis-del-fentanilo-1139337347.html

eeuu

méxico

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, méxico, fentanilo, china, antony j. blinken, joe biden, andrés manuel lópez obrador, departamento de estado (eeuu), comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios, narcotráfico