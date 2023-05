https://sputniknews.lat/20230517/colombia-apuesta-al-potencial-gigantesco-de-africa-con-el-viaje-de-francia-marquez-1139547576.html

Colombia apuesta al "potencial gigantesco" de África con el viaje de Francia Márquez

Colombia apuesta al "potencial gigantesco" de África con el viaje de Francia Márquez

Sputnik dialogó con analistas sobre la histórica visita de la vicepresidenta colombiana al continente africano. Se trata de "un hecho histórico a nivel de... 17.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-17T09:00+0000

2023-05-17T09:00+0000

2023-05-17T09:00+0000

américa latina

colombia

francia márquez

sudáfrica

ernesto samper

🌍 áfrica

relaciones internacionales

relaciones económicas

💬 opinión y análisis

gobierno de colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/11/1139548355_0:77:1200:753_1920x0_80_0_0_3150c141e2ed78bd77cd980100a08e43.jpg

La gira africana de Francia Márquez, que comenzó el 10 de mayo en Sudáfrica, suscitó diferentes comentarios al interior de Colombia.Mientras unos reparaban que viajaría con una comitiva de 60 personas y que su viaje le representaría al país un gasto de 1.600 millones de pesos (más de 350.000 dólares) solo en combustible, voces expertas trataron de remarcar la importancia de este hecho más allá de los costos económicos o el número de acompañantes y delegados que estarían junto a la vicemandataria colombiana.El viaje de la vicepresidenta con funcionarios de Cancillería y ministerios de Educación, Comercio, Cultura, entre otros, es el primero de alto nivel que hace un gobierno colombiano para darle impulso a las relaciones diplomáticas con el continente africano desde 1997."En términos de contactos, hubo una visita de Ernesto Samper [presidente de Colombia entre 1994-1998] a África, pero no la hizo en condición de jefe de Estado, sino como presidente del Movimiento de los Países no Alineados", la plataforma de naciones surgida como alternativa neutral a EEUU y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, comentó el experto.Desde Samper, ha habido visitas o intentos de acercamientos, pero sin la preparación y expectativas del viaje que está liderando la vicepresidenta. Por ejemplo, el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) hizo avances en materia de relaciones, pero sin buscar resultados diplomáticos."Hubo cooperación [durante el Gobierno de Santos] en temas como interdicción de drogas, seguridad y desmovilización", agregó Delgado-Caicedo. Y en el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez visitó Marruecos, en el noroccidente africano."Samper abrió una puerta que los gobiernos que pasaron no quisieron explorar", apuntó en diálogo con Sputnik el politólogo Mauricio Jaramillo Jassir. Bajo ese contexto, consideró que el viaje de la vicepresidenta Márquez a Sudáfrica, Kenia y Etiopía es un hecho histórico a nivel de relaciones internacionales de Colombia.Tanto Jaramillo Jassir como Delgado-Caicedo recordaron que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien manifestó su interés de mirar hacia el Sur Global. "Habló de África subsahariana, el Sudeste Asiático, el Oriente Medio. Por lo que este viaje es la materialización que hizo en materia de política exterior", señaló el profesor del Externado.Entablar relacionesJaramillo Jassir recalcó que en Colombia no hay ni una sola embajada de países de África subsahariana, además de que para viajar hacia Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, por ejemplo, se necesitan al menos dos días para llegar a través de Europa, y mucho dinero, por la logística que implica. Abrir las relaciones diplomáticas con la región cambiaría la realidad actual y permitiría impulsar nuevos acuerdos comerciales que beneficiarían al país.Por otro lado, África cuenta con 54 votos en Naciones Unidas. "Colombia necesita sumar voces con el Sur Global para temas en los que el país está buscando liderazgo, como en migración, seguridad alimentaria, lucha contra el cambio climático, transición energética, entre otros. Tener interlocución con el continente es darle más fuerza y reivindicar la agenda del país", puntualizó el politólogo.Asimismo, Europa, EEUU y China han venido fortaleciendo sus relaciones con el continente africano, entendiendo la pertinencia de entablar acuerdos con la región clave en términos demográficos, de sostenibilidad y económicos."Hay una tendencia en el sistema internacional para mirar a África, mientras que Latinoamérica, en términos generales, pocos intentos ha tenido de acercarse al continente, a excepción de Cuba y de Brasil en los gobiernos de Lula da Silva", expresó Delgado-Caicedo.ExpectativasDelgado-Caicedo recalcó que Colombia no puede esperar que, tras el regreso de Márquez, se exijan resultados concretos de su visita."Es posible que de esta visita no salga mucho en términos de acuerdos concretos. Habrá memorandos de intención, de entendimiento, entre otros, pero esta es la primera vez que hablamos con gobiernos africanos. Se tendrá que construir una relación desde lo diplomático para poder pasar a otros aspectos, como inversión, cooperación y comercio", indicó.Para el experto en estudios africanos este no puede ser el único viaje que haga el Gobierno, pues se debe seguir profundizando en la relación. Por ahora, la visita permite identificar actores claves en el continente, necesidades de parte y parte que se puedan satisfacer con acuerdos, irse con pendientes para estudiar.Por ahora, Jaramillo Jassir y Delgado-Caicedo destacan de la visita la invitación de la vicepresidenta Márquez a Sudáfrica de ser garante del proceso de paz del Gobierno de Petro con la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), así como las intenciones de acuerdo para intercambios académicos, comerciales y culturales que se han firmado.

https://sputniknews.lat/20230515/vicepresidenta-de-colombia-suma-exitos-en-su-gira-africana-pese-a-criticas-1139491885.html

https://sputniknews.lat/20230516/la-vicepresidenta-de-colombia-discute-en-kenia-un-acercamiento-a-la-union-africana-1139527967.html

colombia

sudáfrica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camilo Amaya

Camilo Amaya

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya

colombia, francia márquez, sudáfrica, ernesto samper, 🌍 áfrica, relaciones internacionales, relaciones económicas, 💬 opinión y análisis, gobierno de colombia, gustavo petro